İstanbul Merkezli 3 İlde Terör Operasyonu: 29 Gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Firari zanlıların yakalanması sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 10:22, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 10:21
İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütleri DHKP-C, MLKP, TKP-ML ve MKP'ye yönelik önemli bir adım atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, bu örgütlerde faaliyet gösterdiği ve haklarında etkin pişmanlık ifadesi bulunan 43 şüpheli tespit edildi. Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Erzincan ve Bursa'da toplam 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonun Detayları
- 29 şüpheli gözaltına alındı.
- Şüphelilerden 4'ünün yurt dışında olduğu belirlendi.
- Firari durumdaki 10 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.