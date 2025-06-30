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Ankara'dan Nemrut'a Uzanan Kültür Yolculuğu

Türkiye'nin dört bir yanından gelen kültür sanat muhabirleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen "6. Medya, Kültür, Sanat ve Turizm Buluşmaları" kapsamında Adıyaman'da buluştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 10:30, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 11:05
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Ankara'dan Nemrut'a Uzanan Kültür Yolculuğu

Adıyaman'da Kültür ve Tarih Yeniden Hayat Buluyor: Gazeteciler Hayran Kaldı!

Kültür Sanat Muhabileri Derneği öncülüğünde Üç gün süren programda gazeteciler, Adıyaman'ın binlerce yıllık geçmişine tanıklık eden tarihi ve kültürel hazinelerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Etkinlik, 6 Şubat depremlerinin ardından hızla toparlanma sürecine giren kentin moralini yükseltti.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, "Adıyaman, depremin yaralarını büyük bir dayanışma ve devletin desteğiyle kısa sürede sardı" diyerek, kentin turizmde eski günlerine döndüğünün altını çizdi.

Kızılin Kanyonları'nda Doğa ile Baş Başa

Programın ilk gününde katılımcılar, Besni ilçesindeki Kızılin Kanyonları'nda düzenlenen tekne turuyla hem doğayla buluştu hem de kanyonun eşsiz manzarasının tadını çıkardı. Katılımcılar, doğal güzelliklerin depremden etkilenmediğini bizzat görerek bölgeye hayran kaldı.

Kommagene'den Roma'ya Tarih Yolculuğu

Etkinliğin ikinci gününde Adıyaman'ın kültürel ve arkeolojik mirası gezildi. İlk durak Perre Antik Kenti oldu. Kaya mezarları, taş döşeli antik sokakları ve su kanallarıyla göz kamaştıran Perre, katılımcı gazetecilerden tam not aldı.

Ardından Kahta ilçesine geçilerek Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Arsemia Ören Yeri, Yeni Kahta Kalesi ve Nemrut Dağı gezildi. Katılımcılar, Roma döneminden bugüne dimdik ayakta duran Cendere Köprüsü'ne hayran kaldıklarını ifade etti. Arsemia Ören Yeri'nde bulunan Grekçe yazıtlar ve kaya kabartmaları da büyük ilgi gördü.

Nemrut Dağı'nda Unutulmaz Gün Batımı

Etkinliğin en etkileyici durağı şüphesiz Nemrut Dağı oldu. 2.150 metre yükseklikteki dev tanrı heykelleri ve Kommagene Kralı I. Antiochos'un anıt mezarı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren eşsiz değerleriyle ziyaretçileri büyüledi. Katılımcılar, Nemrut'taki gün batımını izlerken tarihi atmosferden çok etkilendiklerini dile getirdi.

Adıyaman Mutfağı Misafirleri Mest Etti

Adıyaman, yalnızca tarihiyle değil lezzetleriyle de kültür muhabirlerinin ilgisini çekti. Besni kebabı, cevizli taş kadayıf, tırşik çorbası, şillik tatlısı gibi lezzetler, doğal ve yöresel malzemeleriyle sofralara Halil İbrahim bereketi getirdi.

Özellikle Ramazan aylarında çokça yapılan cevizli taş kadayıfın taş üzerinde pişirilip şerbetlenmesi, gazetecilerden tam not aldı.

"Adıyaman Yıkılmadı, Yeniden Ayağa Kalktı"

Dernek Başkanı İbrahim Gökdemir, 6 Şubat depremleri sonrası kamuoyunda oluşan "Adıyaman tamamen yıkıldı" algısına karşı şu ifadeleri kullandı:

"Hayır, öyle değil. Tarihi eserlerin büyük kısmı dimdik ayakta duruyor. Biz yerinde gördük, inceledik ve belgelerle bunu ortaya koyacağız. Depremin izleri geride kalmış, Adıyaman yeniden turizme açılmış durumda. Herkesi bu eşsiz şehri görmeye davet ediyoruz."

Gökdemir, etkinliğe katılan gazetecilerin de kentin hızlı toparlanmasından, tarihi ve kültürel dokusunun korunmuş olmasından büyük bir hayranlıkla bahsettiklerini kaydetti.

Adıyaman Turizmi İçin Yeni Bir Umut

Üç gün boyunca yapılan panel, atölye ve söyleşilerle hem gazetecilere hem bölge halkına kültürel miras bilinci aşılandı. Adıyaman'ın turizm potansiyelini tekrar harekete geçirmek için yapılan bu organizasyon, yerel halkın da moralini yükseltti.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı Gökdemir son olarak, "Adıyaman'ın eşsiz tarihini, kültürünü, mutfağını ve insanını Türkiye'ye ve dünyaya anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

'Depremin Yaralarını Hep Birlikte Saracağız'

Etkinlik Kapsamında Gazetecilerle bir araya gelen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, bu tür kültür gezileriyle Adıyaman'ın kültür varlıklarının tanıtımının şehre büyük katkı sağlayacağını belirtti. Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, '6 Şubat Depremi, şehrimizde çok büyük yaralar açtı, bu yaraları sivil tolum kuruluşları, Adıyamanlı İş İnsanları, Devletimizin kurum ve kuruluşları ve gönüllü vatandaşlarımızın çabasıyla sardık...Şehrimizin yeniden hayat bulduğu şu günlerde Adıyaman'ın tarihi ve kültürünü tanıtmaya vesile olan basın mensuplarına teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı

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