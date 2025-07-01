Ot Biçmeye Giden Minibüs Takla Attı: 7 Yaralı

Hakkari'de ot biçmeye gidenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Sabah saatlerinde Cevizdibi köyünde gerçekleşen kazada, Reşit Ç yönetimindeki minibüs, mezraya ot biçmeye gidenleri taşırken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada minibüs sürücüsü Reşit Ç ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi ve kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza ile İlgili Detaylar

Kaza sabah saatlerinde Cevizdibi köyünde meydana geldi.

meydana geldi. Minibüs sürücüsü: Reşit Ç

Kazada toplamda 7 kişi yaralandı .

. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



