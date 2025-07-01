Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında İki İstasyon Kapalı
Metro İstanbul'un açıklamasına göre, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar ulaşıma kapalı olacak. Seferler bu istasyonlarda durmadan devam edecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 10:34, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 10:35
İstanbul'da Ulaşımda Geçici DeğişikliklerMetro ve Füniküler Hatlarında Kapanan İstasyonlar
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar ulaşıma kapalı olacaktır. Bu süreçte, yolcuların alternatif güzergahları kullanmaları önerilmektedir.
Metro İstanbul'dan Yapılan Açıklama
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır." ifadelerine yer verildi.
Sefer Düzenlemeleri
- Araçlar, Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edecektir.