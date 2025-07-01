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Bahçeli: Sağlığım Yerinde, Provokasyonlara Geçit Yok

Devlet Bahçeli, sağlık durumu hakkındaki iddialara yanıt verdi. Leman Dergisi'ne tepki gösterip İslamofobiye karşı önlem istedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 11:01, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 11:03
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Bahçeli: Sağlığım Yerinde, Provokasyonlara Geçit Yok

MHP lideri Devlet Bahçeli, Leman Dergisi'ndeki karikatür provokasyonunu sert bir şekilde lanetleyerek, İslamofobi tehdidine karşı bir eylem planı hazırlanması gerektiğini vurguladı. Geçirdiği rahatsızlık sürecinde hakkında çıkan "öldü" iddialarına da tepki gösteren Bahçeli, "Yapay zekayla konuştuğumu öne süren kabak kafaları, özürlü beyinleri, zehirli dilleri şaşkınlıkla izledik. Dublör kullanıyor, gerçekler gizleniyor, çoktan öldü diyenleri hayretle izledik" ifadelerini kullandı. Sağlığının yerinde olduğunu belirten Bahçeli, yapacak çok işleri ve ulaşacak çok hedefleri olduğunu söyledi. Ayrıca, orman yangınları konusunda olağanüstü önlemler alınması gerektiğini ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Bahçeli'nin Açıklamalarından Öne Çıkanlar

  • Sözde mizah dergisinde Efendimiz Resulullah'a yapılan iğrenç saldırıyı nefretle lanetliyor, İslamofobi tehdidine karşı bir eylem planı hazırlanmasını önemli görüyorum.
  • Geçirmiş olduğum rahatsızlık nedeniyle beş buçuk aylık ayrılığa gönülsüz de olsa mecbur kaldık. İhtiyaç olan her durumda görüş ve düşüncelerimizi paylaştık. Ancak fitne durur mu? Yapay zekayla konuştuğumu öne süren kabak kafaları, özürlü beyinleri, zehirli dilleri şaşkınlıkla izledik. Dublör kullanıyor, gerçekler gizleniyor, çoktan öldü diyenleri hayretle izledik.
  • Şükürler olsun ki sağlığımız yerindedir. Üstelik yapacak çok işimiz, ulaşılacak çok hedefimiz, titretecek daha çok düşmanımız vardır.
  • Her yaz mevsimi geldiğinde çıkan orman yangınları... Ormanlar milli servettir. Artık tahammül sınırları aşmıştır.
  • Orman yangınları için olağanüstü önlemler almak mecburiyetindeyiz. Sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.

CHP'nin Kurultay Davası ve Muhalefet Eleştirisi

  • Muhalefetin şiddetli bir yıkıma uğradığı aşikardır. Her çarpık ve gayrimeşru vakanın ortaya çıkması milletimize hakarettir. CHP'nin mahkemelik olması hastalıklı bünyesinin sonucudur. CHP, sebebi meçhul bir acının pençesindeki, ne yapacağını, ne isteyeceğini, ne söyleyeceğini bilemez, tayin edemez haldedir.
  • Elbette CHP'nin 38'inci kurultayıyla ilgili mutlak butlan davasının ve bu dava duruşmasının ertelenmesinin bizim nazarımızda herhangi bir değeri yoktur. Fakat CHP'nin kendi içinde birlik içinde olması, Türk demokrasisine hayrına olacağı kanaatindeyim. 8 Eylül'den bir gün sonra tarihi gün olan 9 Eylül'e bir olarak ulaşması demokrasi için bir fırsattır. Bu tavsiyelerimiz gerçekleşmezse bu parti Türk siyasetini yıpratacaktır. Hem siyasi varlığına yazık edecek hem de Türk demokrasisini zedeleyecektir.

"CHP'yi İkaz Ediyorum"

CHP, artık kartel partisidir. Yabancılar karşısında nabza göre şerbet veren bir siyasetçinin, ülkesini ve milletini tartışması hatta kötüleme yarışına girmesi utanç duyulacak bir ilkesizlik ve itibarsızlıktır. CHP'yi samimiyetle ikaz ediyoruz. Aklınızı başınıza alın, tarihe kulak verin. Sessiz çığlığın gazabından da ürkün.

Terörsüz Türkiye Süreci

  • Yeni yüzyılda teröre yer yoktur. Terörsüz Türkiye doğru adımdır.
  • PKK silah bırakma sürecini tamamlamalı, kanlı süreç sonlanmalı, barış havası hakim olmalı. Bundan geriye dönüş yoktur.
  • DEM Parti'nin sonuç odaklı temasları ise kayda değerdir.


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