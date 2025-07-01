Borsada Fenerbahçe Yatırımcısına Kazandıran Tek Spor Kulübü Oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında, hisseleri yılın ilk yarısını yüzde 13,8 yükselişle tamamlayan Fenerbahçe Futbol AŞ, yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu. Spor endeksi ise yılın ilk yarısında yüzde 27,5 azalış kaydetti. Spor şirketlerinin mali durumu ve yeşil sahalardaki performanslarının genel olarak taraftarlarını memnun etmemesi, hisseleri üzerinde yönlendirici oldu. Yaşanan finansal problemler ve kötü gelen bilançolar, kulüplerin hisse senedi fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor. Türk futbolunda "dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borsaya açık şirketleri, 2024-2025 sezonunun 9 ayında 5,6 milyar lira zarar etti.

Spor Şirketlerinin Mali Durumu ve Hisse Performansları

Geçen aylarda dört kulüp de borsaya açık şirketlerinde bedelli sermaye artırımına giderek, elde edilen geliri Türkiye Bankalar Birliği ödemelerinde kullandı. Analistler, spor şirketlerinin mali yapılarının kırılgan olduğunu belirterek, bu durumun hisse fiyatlarına da yansıdığını ifade etti.

Sponsorluklar ve Transferlerin Etkisi

Sponsorluk anlaşmaları ve yıl içinde gerçekleştirilen etkili transferler, Fenerbahçe'nin hisselerinin değer kazanmasında etkili oldu. Analistler, yeşil sahalarda alınan sonuçların yanında yaşanan diğer gelişmelerin de hisselerin fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Yılın İlk Yarısında Hisse Değişimleri

Fenerbahçe: Yüzde 13,8 artış

Yüzde 13,8 artış Galatasaray: Yüzde 18,4 değer kaybı

Yüzde 18,4 değer kaybı Beşiktaş: Yüzde 43,1 değer kaybı

Yüzde 43,1 değer kaybı Trabzonspor: Yüzde 48 değer kaybı

Haziran Ayında En Çok Kazandıran Beşiktaş Oldu

Spor şirketlerinin haziran ayındaki performansına bakıldığında yatırımcısına en fazla Beşiktaş'ın kazandırdığı görüldü. Bu dönemde Beşiktaş yüzde 13,8 değer kazandı. Aynı dönemde Fenerbahçe'nin hisseleri de yüzde 13 artarken, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 8,4, Trabzonspor'un hisseleri ise yüzde 30,6 değer kaybetti. Analistler, şubat, mart, nisan ve mayıs ayında Beşiktaş hisselerinin dört ay üst üste gerilediğini belirterek, haziran ayındaki yükselişte tepki alımlarının öne çıktığını söyledi.

Piyasa Değerleri ve Kapanış Fiyatları

Fenerbahçe: Haziran ayını 14 milyar 437 milyon 500 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Haziran ayını piyasa değeriyle tamamladı. Galatasaray: 8 milyar 856 milyon lira piyasa değeri.

8 milyar 856 milyon lira piyasa değeri. Beşiktaş: 8 milyar 641 milyon 847 bin 19 lira piyasa değeri.

8 milyar 641 milyon 847 bin 19 lira piyasa değeri. Trabzonspor: 8 milyar 400 milyon lira piyasa değeri.

Kapanış Fiyatları ve Değişimler

Fenerbahçe: Aralık 2024: 10,15 TL | Mayıs 2025: 10,22 TL | Haziran 2025: 11,55 TL | Haziran değişim: +13% | Yıl sonuna göre fark: +13,8%

Aralık 2024: 10,15 TL | Mayıs 2025: 10,22 TL | Haziran 2025: 11,55 TL | Haziran değişim: +13% | Yıl sonuna göre fark: +13,8% Galatasaray: Aralık 2024: 2,01 TL | Mayıs 2025: 1,79 TL | Haziran 2025: 1,64 TL | Haziran değişim: -8,4% | Yıl sonuna göre fark: -18,4%

Aralık 2024: 2,01 TL | Mayıs 2025: 1,79 TL | Haziran 2025: 1,64 TL | Haziran değişim: -8,4% | Yıl sonuna göre fark: -18,4% Beşiktaş: Aralık 2024: 3,48 TL | Mayıs 2025: 1,74 TL | Haziran 2025: 1,98 TL | Haziran değişim: +13,8% | Yıl sonuna göre fark: -43,1%

Aralık 2024: 3,48 TL | Mayıs 2025: 1,74 TL | Haziran 2025: 1,98 TL | Haziran değişim: +13,8% | Yıl sonuna göre fark: -43,1% Trabzonspor: Aralık 2024: 2,15 TL | Mayıs 2025: 1,61 TL | Haziran 2025: 1,12 TL | Haziran değişim: -30,6% | Yıl sonuna göre fark: -48%



