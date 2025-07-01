Bakan Yumaklı: 5 günde 342 yangın çıktı

Ormanlık alanlardan alevler yükseldi, havadan ve karadan müdahale başladı. Etkili olan rüzgar ekiplerin işini daha da zorlaştırdı. Yurdun dört bir yanında alevlerle mücadele sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara ilişkin açıklama yapıyor:

"Manisa, İzmir, Hatay, Antakya'da 6 yangın devam ediyor. Adana'daki yangın kontrol altına alındı. Pilotlarımız risk alarak müdahale ediyor. Karadan da yangınların söndürülmesi için aralıksız çalışılıyor."

Şiddetli rüzgarla alevler yayıldı

İzmir'de Aliağa ve Foça'nın ardından bu kez Menderes ve Seferihisar'da art arda yangın çıktı.

Alevler, yerleşim yerlerine sıçradı, çok sayıda ev, araç zarar gördü. Ekipler alevlerle mücadele ederken mahsur kalanlar için de seferber oldu. Şiddetli rüzgar, müdahaleyi güçleştirdi.

Menderes ve Seferihisar'da çıkan yangınlar yaklaşık 12 kilometrelik bir alanda etkisini artırdı. 281 arazöz ve iş makinesi desteğinde bin 113 personel, 10 mahalleyi etkileyen yangınlara karşı seferber oldu.

Alevler yazlık sitelere kadar ilerledi. Bazı ev ve araçlara sıçradı.

Manisa'da 3 uçak, 5 helikopter, 85 arazöz, 31 iş makinesi görevde

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki orman yangını 3'üncü gününde. Rüzgarın etkisiyle devam eden yangına 3 uçak, 5 helikopter, 85 arazöz, 31 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi. Bu sırada bir alışveriş merkezi boşaltıldı.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yurdun güney ve güneydoğusundaki birçok ilden de orman yangını haberleri geldi.

Antalya'nın Gazipaşa ile Aksu, Mardin'in Nusaybin ile Mazıdağı, Mersin'in Mut ve Bozyazı ilçeleri ile Osmaniye'nin Düziçi ve Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde çıkan orman yangınları, ekiplerin yoğun müdahaleleri ile söndürüldü.

"46 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam ediyor"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yurdun farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İlgili bakanlıklarımızla tam bir eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz. 112 Acil Sağlık ekiplerimiz ve UMKE timlerimiz sahada görevlerinin başında. Yangınlardan etkilenen 46 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam ediyor. Yaralılarımızdan birinin durumu ciddiyetini koruyor. Rabbimden tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Türkiye."