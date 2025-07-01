Beşiktaş, İngiliz Forvet ile Anlaşmaya Vardı

Beşiktaş, 27 yaşındaki Tammy Abraham'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı kulüp, İtalyan ekibi Roma'da forma giyen 1,94 metre boyundaki İngiliz forvetin transferi için borsaya bildirim yaptı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü Roma ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Transfer Detayları

Tammy Abraham 'ın yıllık 4 milyon euro alacağı konuşuluyor.

'ın yıllık alacağı konuşuluyor. Abraham'ı taşıyan uçağın saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olması bekleniyor.

Beşiktaş Tarihinde Bir İlk Daha

Tammy Abraham, Les Ferdinand'dan sonra Beşiktaş tarihindeki ikinci İngiliz forvet olacak. 1988 yılında Queens Park Rangers'tan bir yıllığına kiralanan Ferdinand, 34 maçta 16 gole imza atmış, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı havaya kaldırmıştı.