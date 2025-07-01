Efkan Ala: İnancımıza Yönelik Saldırıyı Şiddetle Reddediyoruz
Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürün açıkça bir nefret suçu olduğunu belirterek, bu tür provokasyonlara karşı ülkemizden yükselen güçlü itirazı vurguladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 12:22, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 12:00
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür çiziminin yayımlanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ala, "Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı ve küstahlığı en güçlü şekilde lanetliyoruz. İnancımıza yönelik bu aşağılık eylem açıkça bir nefret suçudur ve asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu tür saldırıların ülkemizden yükselen güçlü itirazı zayıflatmaya yönelik alçak bir provokasyon olduğunu belirtti. Ayrıca, çeşitli ülkelerde zaman zaman baş gösteren İslam düşmanlığına en güçlü tepkinin ülkemizden yükseldiğini vurguladı. Ala, bu seviyesizliği lanetlediğini ve reddettiğini ifade etti.
Efkan Ala'nın Açıklamalarından Öne Çıkanlar
- Peygamber Efendimize yapılan saygısızlık ve küstahlık en güçlü şekilde lanetlendi.
- İnanca yönelik bu eylemin açıkça bir nefret suçu olduğu belirtildi.
- İslam düşmanlığına karşı ülkemizden güçlü bir tepki yükseldiği vurgulandı.
- Bu tür saldırıların, ülkemizden yükselen güçlü itirazı zayıflatmaya yönelik olduğu ifade edildi.
- Ala, bu seviyesizliği lanetlediğini ve reddettiğini açıkladı.