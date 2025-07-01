İstanbul'un Enflasyonu Belli Oldu!
İTO'nun açıkladığı verilere göre, İstanbul'da perakende fiyatlar Haziran ayında aylık yüzde 1,77, yıllık ise yüzde 44,38 oranında arttı. Konut harcamaları en yüksek artışı gösterirken, eğlence ve kültür harcamalarında ise azalma kaydedildi. Gıda ve ulaştırma gruplarında da önemli fiyat değişimleri yaşandı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan verilere göre, 2025 Haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,77 oranında arttı. İTO'nun 2023 baz yılına göre hesapladığı İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre, 2024 Haziran ayına kıyasla fiyatlar yıllık bazda yüzde 44,38 oranında yükseldi. Bu artışlar, özellikle konut harcamaları ve ev eşyası gibi kalemlerde daha belirgin şekilde hissedildi.
Haziran Ayı İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi Verileri
Perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,77 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda ise fiyatlar yüzde 44,38 oranında yükseldi.
En Yüksek Artış Gösteren Harcama Grupları
- Konut harcamaları: Yüzde 2,70 ile en yüksek artış.
- Ev eşyası harcamaları: Yüzde 2,57 oranında artış.
- Lokanta ve oteller grubu: Yüzde 1,98 oranında artış.
- Gıda ve alkolsüz içecekler: Yüzde 1,93 oranında artış.
- Ulaştırma harcamaları: Yüzde 1,67 oranında artış.
Eğitim, çeşitli mal ve hizmetler, sağlık, haberleşme ve giyim gruplarında da sınırlı yükselişler yaşandı.
Azalış Gösteren Tek Kalem: Eğlence ve Kültür Harcamaları
- Alkollü içecekler ve tütün grubu: Yüzde 0,21 oranında artış.
- Eğlence ve kültür harcamaları: Yüzde 0,07'lik düşüşle endekste azalış gösteren tek kalem oldu.
İTO'nun değerlendirmesine göre, konut grubunda yer alan bazı ürün ve kamu hizmetlerinde yaşanan fiyat değişimleriyle birlikte, ev eşyası, ulaştırma ve lokanta harcamalarında piyasa koşullarına bağlı artışlar etkili oldu. Gıda grubundaki fiyat değişimleri ise mevsimsel etkilerle şekillendi.
Haziran Ayında En Yüksek Grup Artışı ve Azalışı
- Konut Harcamaları Grubu: Yüzde 2,70 ile en yüksek grup artışı.
- Eğlence ve Kültür Harcamaları Grubu: Yüzde -0,07 ile en yüksek grup azalışı.