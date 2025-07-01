İstanbul'un Enflasyonu Belli Oldu!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan verilere göre, 2025 Haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,77 oranında arttı. İTO'nun 2023 baz yılına göre hesapladığı İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre, 2024 Haziran ayına kıyasla fiyatlar yıllık bazda yüzde 44,38 oranında yükseldi. Bu artışlar, özellikle konut harcamaları ve ev eşyası gibi kalemlerde daha belirgin şekilde hissedildi.

Haziran Ayı İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi Verileri

Perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,77 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda ise fiyatlar yüzde 44,38 oranında yükseldi.

En Yüksek Artış Gösteren Harcama Grupları

Konut harcamaları: Yüzde 2,70 ile en yüksek artış.

Yüzde 2,70 ile en yüksek artış. Ev eşyası harcamaları: Yüzde 2,57 oranında artış.

Yüzde 2,57 oranında artış. Lokanta ve oteller grubu: Yüzde 1,98 oranında artış.

Yüzde 1,98 oranında artış. Gıda ve alkolsüz içecekler: Yüzde 1,93 oranında artış.

Yüzde 1,93 oranında artış. Ulaştırma harcamaları: Yüzde 1,67 oranında artış.

Eğitim, çeşitli mal ve hizmetler, sağlık, haberleşme ve giyim gruplarında da sınırlı yükselişler yaşandı.

Azalış Gösteren Tek Kalem: Eğlence ve Kültür Harcamaları

Alkollü içecekler ve tütün grubu: Yüzde 0,21 oranında artış.

Yüzde 0,21 oranında artış. Eğlence ve kültür harcamaları: Yüzde 0,07'lik düşüşle endekste azalış gösteren tek kalem oldu.

İTO'nun değerlendirmesine göre, konut grubunda yer alan bazı ürün ve kamu hizmetlerinde yaşanan fiyat değişimleriyle birlikte, ev eşyası, ulaştırma ve lokanta harcamalarında piyasa koşullarına bağlı artışlar etkili oldu. Gıda grubundaki fiyat değişimleri ise mevsimsel etkilerle şekillendi.

Haziran Ayında En Yüksek Grup Artışı ve Azalışı

Konut Harcamaları Grubu: Yüzde 2,70 ile en yüksek grup artışı.

Yüzde 2,70 ile en yüksek grup artışı. Eğlence ve Kültür Harcamaları Grubu: Yüzde -0,07 ile en yüksek grup azalışı.



