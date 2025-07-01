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Ehliyet Yenilemede Son Fırsat: Geç Kalanlar Yüksek Ücret Ödeyecek

3,5 milyon sürücü eski tip ehliyetini yenilemezse belgeleri geçersiz olacak ve 7 bin 438 lira ödemek zorunda kalacak. Başvuru şartları ve detaylar burada.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 12:55, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 12:54
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Ehliyet Yenilemede Son Fırsat: Geç Kalanlar Yüksek Ücret Ödeyecek

Eski tip sürücü belgesi kullanan 3 milyon 549 bin 583 kişi, bir ay içinde ehliyetlerini yenilemezse belgeleri geçersiz sayılacak ve yenileme için 7 bin 423 lira ödeme yapacak. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar 32 milyon 817 bin 997 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı. Eski sürücü belgesini kullanmaya devam eden 3 milyon 549 bin 583 sürücünün, 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.

Ehliyet Yenileme Ücretleri ve Son Tarih

Eski tip sürücü belgeleri, 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak.

Ehliyet Yenileme İşlemleri Nasıl Yapılır?

  • Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alabiliyor.
  • Gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvuru yapılabiliyor.

Gerekli Belgeler

  • Eski sürücü belgesi
  • 15 liralık başvuru ücreti
  • Yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporu
  • Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
  • MERNİS'te kayıtlı açık adres

Yeni Ehliyetlerin Teslimi ve Geçici Belge Kullanımı

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor. Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.


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