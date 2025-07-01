Eşini Darbederek Öldüren Zanlı Yakalandı

Küçükçekmece'de yaşanan üzücü bir olayda, tartıştığı eşini darbederek öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı. Olay, Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki bir dairede meydana geldi. Polis ekipleri, kavga ihbarı üzerine olay yerine intikal etti ve eve girdiklerinde mutfakta Ö.Ö.'nün (53) hareketsiz yattığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, darbedilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde bulunan N.Ö. (53) ise gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayın Detayları

Polis ekipleri , kavga ihbarı üzerine Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki daireye gitti.

, kavga ihbarı üzerine Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki daireye gitti. Eve giren ekipler, mutfakta Ö.Ö. 'nün hareketsiz yattığını gördü.

'nün hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri , kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Dairede bulunan N.Ö. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili soruşturma polis ekipleri tarafından sürdürülmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir.



