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Ocak-Mayıs Döneminde İhracatta Taşıma Yollarının Payı

TÜİK verilerine göre, ocak-mayıs döneminde ihracat yüzde 3,4 artarak 110,9 milyar dolara ulaştı. Deniz yolu taşımacılığı liderliğini korudu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 13:45, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 13:39
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Ocak-Mayıs Döneminde İhracatta Taşıma Yollarının Payı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak-mayıs döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,4 artarak 110,9 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu dönemde dış ticaretin büyük bir bölümü deniz yoluyla gerçekleştirildi. Deniz yoluyla yapılan ihracatın tutarı 62 milyar 273 milyon 360 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl aynı dönemde bu tutar 60,8 milyar dolar seviyesindeydi. Deniz yoluyla yapılan ihracatın toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 56,2 olarak gerçekleşti.

Dış Ticarette Taşıma Yollarının Payları

  • Kara yolu: Ocak-mayıs döneminde kara yoluyla yapılan ihracat 35 milyar 367 milyon 995 bin dolar oldu. Kara yolunun toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 32 olarak kaydedildi.
  • Hava yolu: İlk 5 aylık dönemde hava yoluyla yapılan ihracat gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 11 milyar 713 milyon 154 bin dolar olarak gerçekleşti.
  • Demir yolu: Demir yolu taşımacılığında ise ihracat gelirleri ilk 5 ayda 757 milyon 611 bin dolar oldu.
  • Diğer taşıma yolları: Diğer ihracat gelirleri de 791 milyon 436 bin dolar olarak hesaplandı.

İthalatta Deniz Yolu Zirvede

Söz konusu dönemde Türkiye'nin 152,2 milyar dolarlık ithalatında en büyük pay 80 milyar 983 milyon 227 bin dolarla deniz yolunun oldu. Deniz yolunu 27 milyar 919 milyon 375 bin dolarla kara yolu, 22 milyar 322 milyon 622 bin dolarla hava yolu, 1 milyar 465 milyon 254 bin dolarla demir yolu takip etti. Diğer taşıma yolları ise 19 milyar 469 milyon 859 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

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