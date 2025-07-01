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Çiftçilere 42 milyon euroluk destek verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD III Programı'nın 7. başvuru çağrı ilanı yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 13:39, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 13:39
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Çiftçilere 42 milyon euroluk destek verilecek

TKDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2011 yılından beri uygulanan IPARD I ve IPARD II Programlarıyla bugüne kadar 26 bin 95 tesis ve proje Türkiye'ye kazandırılarak, bu kapsamda girişimcilere toplam 95,4 milyar lira hibe verildi. Söz konusu desteklerle yaklaşık 200 milyar liralık yatırım hayata geçirilerek 100 bini aşkın kişiye istihdam sağlandı.

Geçen yıl itibarıyla uygulanmaya başlayan IPARD III Programı çerçevesinde, toplam 301 milyon euro bütçeli, 6 başvuru çağrı ilanı kamuoyuyla paylaşıldı. Program kapsamındaki söz konusu başvuru çağrı ilanları kapsamında, et-süt-yumurta üretimi ve işleme, su ürünleri yetiştiriciliği, meyve sebze işleme, yenilenebilir enerji, bitkisel ve hayvansal üretim gibi birçok alanda şu ana kadar 1762 proje desteklenmeye hak kazandı.

Başvurular, 14 Temmuz'dan itibaren alınacak

IPARD III Programı 7'nci başvuru çağrı ilanı da "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" tedbirinden yayımlandı. Çağrı ilanının toplam destek bütçesi 42 milyon euro olarak belirlendi.

Çağrı ilanında, "Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi", "Bal ve Diğer Arıcılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Paketlenmesi", "Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler", "Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri", "Su Ürünleri Yetiştiriciliği", "Makine Parkları" ve "Yenilenebilir Enerji Yatırımları" alt sektörlerinden proje kabulleri yapılacak.

Başvurular, 14 Temmuz'dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofislerinde kabul edilmeye başlanacak. Online Proje Başvuru Sistemi 18 Ağustos saat 18.00'de kapatılacak, başvuruların son teslim tarihi ise 1 Eylül saat 18.00 olarak belirlendi.

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