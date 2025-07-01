Minibüsün Çarptığı 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan üzücü bir trafik kazasında, minibüsün çarptığı 2 yaşındaki Sadık Eymen Yeşil hayatını kaybetti. Olay, Dikili Mahallesi Kanal Sokak'ta meydana geldi. 34 VT 7496 plakalı minibüsün sürücüsü İ.T., henüz bilinmeyen bir nedenle küçük çocuğa çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından sürücü İ.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza Detayları

Kaza Yeri: Dikili Mahallesi Kanal Sokak

Dikili Mahallesi Kanal Sokak Minibüs Plakası: 34 VT 7496

34 VT 7496 Hayatını Kaybeden: Sadık Eymen Yeşil (2 yaşında)

Sadık Eymen Yeşil (2 yaşında) Sürücü: İ.T.

İ.T. Müdahale Edilen Hastane: Suruç Devlet Hastanesi

Olay Sonrası Gelişmeler

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, gerekli incelemeleri başlattı ve sürücü İ.T.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.