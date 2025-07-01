Osmangazi Köprüsü 9 Yılda 108 Milyar Lira Tasarruf Sağladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü ile 9 yılda akaryakıttan 23 milyar lira ve zamandan 85 milyar lira olmak üzere toplamda 108 milyar lira tasarruf sağlandığını açıkladı. Osmangazi Köprüsü, 426 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli halkası olarak, İzmit Körfezi'nin iki yakasını birbirine bağlamaktadır. Mevcut yolu kullanarak körfezi otomobille geçmek yaklaşık 1,5 saat, feribotla ise 45-60 dakika sürerken, köprü sayesinde bu süre yalnızca 6 dakikaya indi.

Köprünün Sağladığı Avantajlar

Zamandan ve yakıttan büyük tasarruf

Karbon emisyonlarında 1,4 milyon ton azalma

Köprünün sunduğu kesintisiz geçiş imkanı

Köprünün Teknik Özellikleri