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Osmangazi Köprüsü 9 Yılda 108 Milyar Lira Tasarruf Sağladı

Osmangazi Köprüsü, 9 yılda akaryakıt ve zamandan toplam 108 milyar lira tasarruf sağladı. Karbon emisyonları da önemli ölçüde azaldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 14:13, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 14:12
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Osmangazi Köprüsü 9 Yılda 108 Milyar Lira Tasarruf Sağladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü ile 9 yılda akaryakıttan 23 milyar lira ve zamandan 85 milyar lira olmak üzere toplamda 108 milyar lira tasarruf sağlandığını açıkladı. Osmangazi Köprüsü, 426 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli halkası olarak, İzmit Körfezi'nin iki yakasını birbirine bağlamaktadır. Mevcut yolu kullanarak körfezi otomobille geçmek yaklaşık 1,5 saat, feribotla ise 45-60 dakika sürerken, köprü sayesinde bu süre yalnızca 6 dakikaya indi.

Köprünün Sağladığı Avantajlar

  • Zamandan ve yakıttan büyük tasarruf
  • Karbon emisyonlarında 1,4 milyon ton azalma
  • Köprünün sunduğu kesintisiz geçiş imkanı

Köprünün Teknik Özellikleri

  • Köprüde kullanılan çelik tellerin toplam uzunluğu 84 bin 518 kilometre olup, bu uzunluk dünyanın etrafını iki defadan fazla dolaşabilecek kadar fazladır.
  • Güney Yaklaşım Viyadüğü'nün 1120 metrelik kesimi itme-sürme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
  • 22 bin 500 tonluk tabliye ile dünyanın en büyük itme-sürme operasyonu yapılmıştır.
  • Tabliyenin geri kalan 127 ve 133 metrelik kısımları, sırasıyla 2 bin 300 ton ve 2 bin 600 ton olmak üzere ağır kaldırma yöntemiyle monte edilmiştir.
  • Bu işlemler, dünyanın en büyük ağır kaldırma operasyonu olarak tarihe geçmiştir.

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