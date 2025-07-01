Şırnak'tan Çalınan 5 Kilo Altın Mardin'de Bulundu

Şırnak'ta bir araçtan yaklaşık 5 kilogram altın ile döviz çaldıkları iddiasıyla Mardin'de 2 şüpheli gözaltına alındı. Olay, Güçlükonak ilçesinde altın sevkiyatı ile uğraşan kişilerin aracından yaklaşık 5 kilogram altın, 10 bin dolar ve 1000 avro çalınmasıyla başladı. Şüphelilerin kiralık araç ile Mardin'e geldikleri ve aracı terk ettikleri tespit edildi. Bu bilgiler üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Olayın Gelişimi

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yürütülen çalışma ile şüphelilerin eşkallerini belirledi.

ekipleri, yürütülen çalışma ile şüphelilerin eşkallerini belirledi. Belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Ele geçirilen altın ve döviz, sahibine teslim edildi.

Soruşturma Sürüyor

Olayla ilgili soruşturma jandarma ekiplerince titizlikle sürdürülmektedir. Şüphelilerin adli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Ele geçirilen değerli eşyaların sahibine teslim edilmesiyle mağduriyetin giderildiği bildirildi.