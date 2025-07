Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle Oğlakören ile Üçgedik Mahallelerine de sıçrayan yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

Türkiye'de 5 günde 342 yangın çıktı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Masatlı'nın yangın bölgesinde ekiplerin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı sırada rüzgar şiddetini bir anda artırdı.

Dumanların sardığı bölgede yaşanan panik görüntülere yansıdı.

Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangını söndürme çalışmalarına evlerinin çatısına çıkan bazı mahalle sakinleri de hortumlarla sulama yaparak destek verdi. Bazı mahalle sakinleri ise yangının evlerine ulaştığını belirterek, gözyaşlarını tutamadı.

Jandarma ve polisin toplumsal olaylara müdahale araçlarının (TOMA) da destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

Vali Masatlı, yangının 4 mahallede etkili olduğunu söyledi

Bölgede incelemelerini sürdüren Vali Masatlı, gazetecilere, yangının dün 10.30 sularından Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktığını anımsattı.

Yangının şiddetli rüzgar ve rüzgarın kararsız hareketiyle beraber yön ve boyut değiştirdiğini anlatan Masatlı, alevlerin Karaali, Oğlakören, Alazi ve Üçgedik olmak üzere 4 mahallede etkisini gösterdiğini söyledi.

Vali Masatlı, "Başta AFAD'ımız, orman teşkilatımız, jandarmamız, emniyetimiz, itfaiye teşkilatımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızın araçlarıyla bölgemizde görev yapan inşaat şirketlerinin şantiyelerinde bulunan ve orman yangınlarına müdahale edebilecek araçların desteğini alarak çalışmalarımıza başladık." diye konuştu.

Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini dile getiren Masatlı, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an itibarıyla 9 hava aracımız, 970 kara aracımız ve 2 bin 500'den fazla personelimiz, sahada yangını kontrol altına almak için çaba sarf ediyor. Biz şu an Alahan bölgesindeyiz. Bizim için burası önemli çünkü şehir merkezine çok yakın. Diğer yandan da İskenderun bölgemize yakın olan bir yerdeyiz. En önemli tesellimiz herhangi bir can kaybının olmamasıdır. Vatandaşlarımızın hayvanlarıyla ilgili gerekli müdahale yapılmıştır. Şu ana kadar hastanelerimizde dumandan etkilenen 55 vatandaşımızın müracaatı söz konusu."

"En büyük dezavantajımız rüzgarın kararsız şekilde hareketi"

Dünden bu tarafa 240 civarında hanenin boşaltıldığı bilgisini veren Masatlı, 2 bin 500 vatandaşı öğrenci yurtlarına yerleştirdikleri ifade etti.

Vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Masatlı, "En büyük dezavantajımız rüzgarın kararsız şekilde hareketi. Bazen güneye bazen kuzeye bazen doğuya bazen de batıya yön değiştirmesi... İnşallah hem karadan hem havadan müdahalelerimizle yangını kontrol altına almaya çalışacağız." dedi.

Vali Masatlı, yangının olduğu 4 mahallede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün oluşturduğu 12 ekiple hasar tespit çalışmalarına başladıklarını da açıkladı.

Hasar tespit çalışmalarıyla gerçek tabloyu ortaya koymuş olacaklarını ifade eden Masatlı, "Şu anda birinci önceliğimiz yangının kontrol altına alınmasıdır. Çalışmalarımız dünden beri aralıksız, yani 27 saati aşkın süredir devam ediyor. Bundan sonra da devam edeceğiz. Hava araçlarımız yangının önüne geçme bakımından müdahalelerini devam ettiriyor." diye konuştu.

Bu yıl ciddi bir kuraklık yaşandığını vurgulayan Masatlı, "Bu kuraklık çok kısa zamanda herhangi bir durumda orman yangınlarına sebebiyet verebiliyor. Bunu da tabii göz önünde tutmamız lazım. İnşallah tabii yangın daha çok büyümeden, herhangi bir can ve mal kaybı olmadan önlemiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Vali Masatlı, rüzgarın şiddetini arttırıp dumanlar arasında kaldığı anlara ilişkin soru üzerine, şöyle konuştu:

"Yangın başladığı andan itibaren bir kriz merkezi oluşturduk. Bu kriz merkezinin başında olan benim. Dolayısıyla bu yangının yönetimiyle ilgili de hem işin kriz merkezinde hem de sahadaki bizatihi uygulayıcısı, planlayıcısı ve takip edicisiyim. O manada biz bütün planlarımızı yapıp hem hava hem kara araçlarımızı hem de personelimizi bölgeye sevk ettikten sonra ben bizzat gelip burada arkadaşlarımızı komuta etmeye başladım. Tabii o arada rüzgarın kararsız hareketiyle beraber iş bir anda bizim tarafımıza doğru da geldi. Sonuç itibarıyla tabii böyle bir müdahalenin birtakım olumsuz sonuçları olabilir. Her zaman bu olumsuz sonuçlara katlanabilecek, karşı koyabilecek durumdayız. Önemli olan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğidir, öncelikli olarak hedefimiz odur. İnşallah onu da hep beraber sağlayacağız. Hatay'ımız 6 Şubat ile beraber tarihin ana karadaki en büyük afetlerinden birini yaşadı. Diğer taraftan da böyle yangın türü afetler de olunca biraz yaralarımız depreşiyor, derinleşiyor ama inşallah başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Tarım ve Orman Bakanlığımız, AFAD'ımız, jandarmamız, emniyetimiz, Sağlık Bakanlığımız burada görev yapan bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla beraber tabii ki bunun da üstesinden geleceğiz."

Masatlı, şu ana kadar yangından etkilenen alanla ilgili soruyu, "Üç aşağı beş yukarı bir tahminimiz var ama net bir rakam olarak bunu algılarsanız doğru olmaz. Dün itibarıyla 300 hektar civarıydı gece, ama şimdi sanıyorum 500 hektarı bulmuştur ya da geçmiştir. Bizim buradaki en büyük handikabımız rüzgarın bazen ormansız alanlara da ateş topu şeklinde sıçramasıdır veya kozalakların o tarafa doğru sıçramasıdır. O bakımdan kesin net rakamları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personelleri de sahada onların tespitleriyle beraber vermiş oluruz." diye yanıtladı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili emniyet ve jandarmanın çalışmalarını sürdürdüğünü de bildiren Masatlı, bu konuda da yakın zamanda bilgi vereceklerini kaydetti.

Dün Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edilmişti.