CHP Kurultayı Davasında Görevsizlik Kararı Kaldırıldı

CHP'nin 38'inci Kurultayı ile ilgili olarak Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada, mahkemenin vermiş olduğu görevsizlik kararı, Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla itirazen kaldırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne iletilen 13 Haziran 2025 tarihli itiraz dilekçesinde, görevsizlik kararının hukuka aykırı olduğu ve Erkan Aydın'ın 7 Temmuz 2018 ile 14 Nisan 2023 tarihleri arasında milletvekili olduğu belirtildi. Ayrıca dilekçede suç tarihinin 4-5 Kasım 2023 olduğu vurgulandı. Bu nedenle yargılamanın, genel hükümler kapsamında Asliye Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girdiği ifade edildi.

Görevsizlik Kararı Kaldırıldı

İtirazın ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci kurultayı ile ilgili şüpheliler hakkında "Siyasi Partiler Kanunu 112'nci maddesine aykırılık" iddiasıyla yargılanmaları talebiyle Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada, mahkemenin vermiş olduğu görevsizlik kararı, Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla itirazen kaldırıldı.

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