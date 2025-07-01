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CHP Kurultayı Davasında Görevsizlik Kararı Kaldırıldı

CHP'nin 38'inci kurultayıyla ilgili davada görevsizlik kararı, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz üzerine kaldırıldı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 14:23, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 14:24
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CHP Kurultayı Davasında Görevsizlik Kararı Kaldırıldı

CHP'nin 38'inci Kurultayı ile ilgili olarak Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada, mahkemenin vermiş olduğu görevsizlik kararı, Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla itirazen kaldırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne iletilen 13 Haziran 2025 tarihli itiraz dilekçesinde, görevsizlik kararının hukuka aykırı olduğu ve Erkan Aydın'ın 7 Temmuz 2018 ile 14 Nisan 2023 tarihleri arasında milletvekili olduğu belirtildi. Ayrıca dilekçede suç tarihinin 4-5 Kasım 2023 olduğu vurgulandı. Bu nedenle yargılamanın, genel hükümler kapsamında Asliye Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girdiği ifade edildi.

Görevsizlik Kararı Kaldırıldı

İtirazın ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci kurultayı ile ilgili şüpheliler hakkında "Siyasi Partiler Kanunu 112'nci maddesine aykırılık" iddiasıyla yargılanmaları talebiyle Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada, mahkemenin vermiş olduğu görevsizlik kararı, Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla itirazen kaldırıldı.

Ne Olmuştu?

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında, "siyasi partiler kanununa muhalefet" suçundan iddianame düzenlendi.
  • İddianamede, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği kurultayda, bazı delegelere menfaat karşılığı oy kullandırıldığı iddialarına yer verildi.
  • Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ile Türk Ceza Kanunu'nun 53 ve 37. maddeleri kapsamında 12 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis istendi.

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