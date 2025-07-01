Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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