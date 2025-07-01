Gazze'de Son 24 Saatte 116 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 116 artarak 56 bin 647'ye yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 116 ölü ve 463 yaralı getirildiği kaydedildi.

Gazze'de Son Durum

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 6 bin 315 Filistinli hayatını kaybetti, 22 bin 64 kişi yaralandı.

bozarak bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetti, yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 56 bin 647 'ye, yaralıların sayısı ise 134 bin 105 'e yükseldi.

'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 'ye, yaralıların sayısı ise 'e yükseldi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İnsani Yardım Bölgelerinde Saldırılar