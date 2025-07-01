Gazze'de Son 24 Saatte 116 Kişi Hayatını Kaybetti

Erdoğan: Kurultay tartışmaları CHP'nin iç sorunudur
Erdoğan: Kurultay tartışmaları CHP'nin iç sorunudur
Denize Sıfır Tapulu Devre Mülk!
Denize Sıfır Tapulu Devre Mülk!
Sponsorlu İçerik
784 Kanser İlacı Artık Ücretsiz! Kistik Fibrozis Hastalarına Umut
784 Kanser İlacı Artık Ücretsiz! Kistik Fibrozis Hastalarına Umut
Sınava Günler Kala AGS Giriş Belgeleri Hala Açıklanmadı!
Sınava Günler Kala AGS Giriş Belgeleri Hala Açıklanmadı!
AYM'den Arabulucu Hatası Nedeniyle İşçiye Tazminat Kararı
AYM'den Arabulucu Hatası Nedeniyle İşçiye Tazminat Kararı
Bursa'da Deprem Sonrası Naci Görür'den Kritik Açıklama
Bursa'da Deprem Sonrası Naci Görür'den Kritik Açıklama
Vergi denetimlerinde e-İnceleme Sistemi başladı
Vergi denetimlerinde e-İnceleme Sistemi başladı
Bursa'da 70 dakika arayla bir deprem daha oldu
Bursa'da 70 dakika arayla bir deprem daha oldu
İstanbul'un Enflasyonu Belli Oldu!
İstanbul'un Enflasyonu Belli Oldu!
Efkan Ala: İnancımıza Yönelik Saldırıyı Şiddetle Reddediyoruz
Efkan Ala: İnancımıza Yönelik Saldırıyı Şiddetle Reddediyoruz
Bakan Yumaklı: 5 günde 342 yangın çıktı
Bakan Yumaklı: 5 günde 342 yangın çıktı
Bahçeli: Sağlığım Yerinde, Provokasyonlara Geçit Yok
Bahçeli: Sağlığım Yerinde, Provokasyonlara Geçit Yok
Bakan Işıkhan: Emekli Maaşı Artışı Meclis Gündeminde
Bakan Işıkhan: Emekli Maaşı Artışı Meclis Gündeminde
30 ilde FETÖ'ye operasyon: 156 kişi yakalandı
30 ilde FETÖ'ye operasyon: 156 kişi yakalandı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
Kuvvetli rüzgar ve sıcaklık artışı için meteoroloji uyarısı
Kuvvetli rüzgar ve sıcaklık artışı için meteoroloji uyarısı
Malatya ve Manisa'da Gece Yarısı Deprem Oldu
Malatya ve Manisa'da Gece Yarısı Deprem Oldu
Vali Davut Gül'den Hz. Muhammed'e Saygısızlık Tepkisi
Vali Davut Gül'den Hz. Muhammed'e Saygısızlık Tepkisi
Askeri ve Siyasal Casusluk Soruşturmasında 7 Tutuklama
Askeri ve Siyasal Casusluk Soruşturmasında 7 Tutuklama
Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer Gözaltına Alındı
Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer Gözaltına Alındı
Hatay'da orman yangını: 200 hane tahliye edildi
Hatay'da orman yangını: 200 hane tahliye edildi
Hz. Muhammed'in karikatür çizimini yapan kişi gözaltına alındı
Hz. Muhammed'in karikatür çizimini yapan kişi gözaltına alındı
En Düşük Emekli Aylığına Zam Yapılacak mı?
En Düşük Emekli Aylığına Zam Yapılacak mı?
Hayati Karar! İmmünoterapi İlaçları Artık SGK Kapsamında
Hayati Karar! İmmünoterapi İlaçları Artık SGK Kapsamında
Erdoğan: Camımıza taş atana gülle atmasını çok iyi biliriz
Erdoğan: Camımıza taş atana gülle atmasını çok iyi biliriz
Atalay: Zam Görüşmelerinde Bir Arpa Boyu Yol Alamadık
Atalay: Zam Görüşmelerinde Bir Arpa Boyu Yol Alamadık
Borsa'dan 2 yılın en hızlı günlük yükselişi
Borsa'dan 2 yılın en hızlı günlük yükselişi
TOGG'un Yeni Sürümü Hazır: İşte Fiyatı ve Özellikleri
TOGG'un Yeni Sürümü Hazır: İşte Fiyatı ve Özellikleri
Komando ve PÖH Sahaya İndi: Orman Yangınlarına Karşı 7/24 Devriye!
Komando ve PÖH Sahaya İndi: Orman Yangınlarına Karşı 7/24 Devriye!
Çalışma Hayatında Değişiklikler İçeren Teklif TBMM'de
Çalışma Hayatında Değişiklikler İçeren Teklif TBMM'de
Ana sayfaHaberler Dünya

Gazze'de Son 24 Saatte 116 Kişi Hayatını Kaybetti

Gazze'de son 24 saatte 116 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 56 binin üzerine çıktı. Yaralı sayısı ise hızla artıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 15:28, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 15:26
Yazdır
Gazze'de Son 24 Saatte 116 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 116 artarak 56 bin 647'ye yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 116 ölü ve 463 yaralı getirildiği kaydedildi.

Gazze'de Son Durum

  • İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 6 bin 315 Filistinli hayatını kaybetti, 22 bin 64 kişi yaralandı.
  • İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 56 bin 647'ye, yaralıların sayısı ise 134 bin 105'e yükseldi.
  • Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İnsani Yardım Bölgelerinde Saldırılar

  • 27 Mayıs'tan bu yana, İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 600'e, yaralıların sayısı ise 4 bin 278'e çıktı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber