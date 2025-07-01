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Kabataşlı Deniz'den Tarihi Başarı: 30 Üniversite Kabulü!

Kabataş Erkek Lisesi'nin gururu Deniz Güler, bilimsel merakı ve liderlik potansiyeliyle 30 farklı üniversiteden kabul aldı. Pennsylvania Üniversitesi'nde biyofizik okuyacak olan Güler'in bu olağanüstü başarısı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Okul yönetimi ve arkadaşları onu yürekten tebrik ediyor. Bu ilham verici hikayeyi kaçırmayın!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 15:32, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 15:33
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Kabataşlı Deniz'den Tarihi Başarı: 30 Üniversite Kabulü!

Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Deniz Güler, uluslararası alanda büyük bir başarıya imza atarak, ABD, Kanada, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerdeki 30 üniversiteden kabul aldı. Bu başarı, okul tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti ve Deniz Güler, en çok üniversite kabulü alan öğrenci unvanını elde etti. Okulun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Deniz Güler'in akademik başarısı, bilimsel merakı ve liderlik potansiyeliyle dünyanın en seçkin üniversiteleri tarafından büyük ilgi gördüğü belirtildi.

Deniz Güler'in Başarısı

  • 30 farklı üniversiteden burslu kabul
  • Okul tarihinde en çok kabul alan öğrenci
  • Akademik başarı, bilimsel merak ve liderlik potansiyeli

Eğitim Hayatına Devam Edeceği Üniversite

Deniz Güler, eğitimine Pennsylvania Üniversitesi'nde devam edecek ve burada biyofizik alanında öğrenim görecek. Kabataş Erkek Lisesi'nin açıklamasında, öğrencinin dünya bilimine ve insanlığa katkı sağlayacağına olan inanç vurgulanarak, kendisine başarılar dilendi.


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