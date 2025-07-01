Erdoğan: Kurultay tartışmaları CHP'nin iç sorunudur

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bizi ısrarla çekmek istedikleri kurultay tartışmaları CHP'nin iç sorunudur, yargıya taşınan davanın tüm tarafları CHP'lilerden oluşuyor"

"Yargı mensuplarına parmak sallamak, 'yargı kararını tanımayız' demek, mahkemeler üzerinde baskı kurmak kimsenin hakkı da haddi de değildir"

"CHP'liler de mahkemede kozlarını paylaşır, delillerini sunar, savunmalarını yapar. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı da en doğru en isabetli kararı verir"

"2 sene öncesine kadar yere göğe sığdıramadıkları cumhurbaşkanı adaylarına en ağır hakaretleri etmekte beis görmüyorlar, 'düşeni yemek' bir CHP geleneği"

"CHP Genel Başkanının bizi, partimizi itham etmesi, iç kavgalarını bizim üzerimizden verme kurnazlıkları yakışıksız olduğu kadar çirkindir"

"(CHP'nin kurultay davası) Biz bugüne kadar bu kavganın, bu rekabetin, bu meydan muharebesinin tarafı olmadık, bundan sonra da olmayacağız"

"Türk milleti İslam ile müşerref olduğu günden beri peygamber sevgisiyle temayüz etmiş, en önemli vasfı Resulullah sevgisi olan bir millettir"

"(Leman dergisindeki karikatür) Milletin değerlerinden yoksun, edep, adap bilmez ahlaksızların Resulü Ekrem Efendimize yaptığı hürmetsizlik kabul edilemez"

"Mizah kisvesiyle yapılan açık bir kışkırtmadır, alçakça bir provokasyondur"