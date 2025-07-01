Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Kolombiyalı santrfor Jhon Duran, İstanbul'a geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 16:26, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 16:27
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Duran, aprondan kalkan helikopterle alandan ayrıldı. 21 yaşındaki futbolcuyu bir grup sarı-lacivertli taraftar karşıladı.
Jhon Duran, geçen sezon forma giydiği Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr'da 18 maçta 12 gol kaydetti.