İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 17:38, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 17:38
Soğuksu Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta çalışan Ali Şan Köse, henüz belirlenemeyen bir nedenle yüksekten düşerek ağır yaralandı.
Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Köse, acilen Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.