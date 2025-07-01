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Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi!

Cumhurbaşkanlığı'nda raportörlük mesleğine dair köklü değişiklikler Resmi Gazete'de açıklandı. Kurumsal hafıza ve aidiyet güçleniyor, yeni kariyer yolları açılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 19:52, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 19:52
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Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi!

Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelik ile Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcılarının mesleğe alınma, giriş sınavı, yetiştirilme, tez hazırlama ve yeterlik sınavları ile Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğüne atanma usul ve esasları, Cumhurbaşkanlığı Raportörü ve Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcılarının eğitimleri, çalışma usul ve esasları, görev, yetki, hak ve sorumlulukları ile diğer hususlar düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin Amacı ve Kapsamı

Düzenleme ile Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcısı olarak mesleğe alınacak ve Genel Sekreterlik hizmetlerinin en üst düzeyde yürütülmesi amacıyla özel olarak yetiştirilecek bir kariyer meslek oluşturulması hedeflenmektedir. Böylece söz konusu hizmetlerin, kurumsal aidiyetin sağlanması ve kurumsal hafızanın güçlendirilmesi suretiyle daha nitelikli bir biçimde yürütülmesi öngörülmektedir.

Uygulama Esasları

  • Belirtilen hizmetlerin Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığından yetiştirilecek Cumhurbaşkanlığı Raportörleri eliyle yürütülmesi esas alınmaktadır.
  • Diğer kamu kurumlarının kariyer mesleklerinde bulunan personelden hizmetlerine ihtiyaç duyulacak olanların da Cumhurbaşkanlığı Raportörü olarak görevlendirilmesi uygulamasına devam edilebilecektir.


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