Keneyi yakmak isterken ormanı yaktı

Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 24,6 zam
Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 24,6 zam
Denize Sıfır Tapulu Devre Mülk!
Denize Sıfır Tapulu Devre Mülk!
Sponsorlu İçerik
RTÜK Başkanı'ndan Sözcü TV'ye Tepki: İnanca Hakaret!
RTÜK Başkanı'ndan Sözcü TV'ye Tepki: İnanca Hakaret!
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi!
Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi!
Aile Hekimleri İçin Yeni Düzenleme: Katsayı Kuralı Değişiyor
Aile Hekimleri İçin Yeni Düzenleme: Katsayı Kuralı Değişiyor
Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı
Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı
İzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 126 gözaltı
İzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 126 gözaltı
Eski tip ehliyetler için zaman daralıyor
Eski tip ehliyetler için zaman daralıyor
Erdoğan: Yargı sözde dergiye gereğini yapacak
Erdoğan: Yargı sözde dergiye gereğini yapacak
784 Kanser İlacı Artık Ücretsiz! Kistik Fibrozis Hastalarına Umut
784 Kanser İlacı Artık Ücretsiz! Kistik Fibrozis Hastalarına Umut
Sınava Günler Kala AGS Giriş Belgeleri Hala Açıklanmadı!
Sınava Günler Kala AGS Giriş Belgeleri Hala Açıklanmadı!
AYM'den Arabulucu Hatası Nedeniyle İşçiye Tazminat Kararı
AYM'den Arabulucu Hatası Nedeniyle İşçiye Tazminat Kararı
Bursa'da Deprem Sonrası Naci Görür'den Kritik Açıklama
Bursa'da Deprem Sonrası Naci Görür'den Kritik Açıklama
Vergi denetimlerinde e-İnceleme Sistemi başladı
Vergi denetimlerinde e-İnceleme Sistemi başladı
Bursa'da 70 dakika arayla bir deprem daha oldu
Bursa'da 70 dakika arayla bir deprem daha oldu
İstanbul'un Enflasyonu Belli Oldu!
İstanbul'un Enflasyonu Belli Oldu!
Efkan Ala: İnancımıza Yönelik Saldırıyı Şiddetle Reddediyoruz
Efkan Ala: İnancımıza Yönelik Saldırıyı Şiddetle Reddediyoruz
Bakan Yumaklı: 5 günde 342 yangın çıktı
Bakan Yumaklı: 5 günde 342 yangın çıktı
Bahçeli: Sağlığım Yerinde, Provokasyonlara Geçit Yok
Bahçeli: Sağlığım Yerinde, Provokasyonlara Geçit Yok
Bakan Işıkhan: Emekli Maaşı Artışı Meclis Gündeminde
Bakan Işıkhan: Emekli Maaşı Artışı Meclis Gündeminde
30 ilde FETÖ'ye operasyon: 156 kişi yakalandı
30 ilde FETÖ'ye operasyon: 156 kişi yakalandı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
Kuvvetli rüzgar ve sıcaklık artışı için meteoroloji uyarısı
Kuvvetli rüzgar ve sıcaklık artışı için meteoroloji uyarısı
Malatya ve Manisa'da Gece Yarısı Deprem Oldu
Malatya ve Manisa'da Gece Yarısı Deprem Oldu
Vali Davut Gül'den Hz. Muhammed'e Saygısızlık Tepkisi
Vali Davut Gül'den Hz. Muhammed'e Saygısızlık Tepkisi
Askeri ve Siyasal Casusluk Soruşturmasında 7 Tutuklama
Askeri ve Siyasal Casusluk Soruşturmasında 7 Tutuklama
Hatay'da orman yangını: 200 hane tahliye edildi
Hatay'da orman yangını: 200 hane tahliye edildi
Hz. Muhammed'in karikatür çizimini yapan kişi gözaltına alındı
Hz. Muhammed'in karikatür çizimini yapan kişi gözaltına alındı
En Düşük Emekli Aylığına Zam Yapılacak mı?
En Düşük Emekli Aylığına Zam Yapılacak mı?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Keneyi yakmak isterken ormanı yaktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "üzerinde kene var" diye yastık yakan bir kişi, orman yangınına sebep oldu. Olayda 5 dönümlük ormanlık alan kül olurken, şahıs tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 20:04, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 20:44
Yazdır
Keneyi yakmak isterken ormanı yaktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Osmancık Mahallesi'nde 29 Haziran'da saat 20.00 sıralarında Mehmet B.'ye ait bağ evinde başlayan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alan zarar görürken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları tamamlandı.

Jandarma ve orman ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, olay günü bağ evinde bulunan Özcan T. (31) gözaltına alındı. Özcan T.'nin ifadesinde, "Yastıkta kene olduğunu düşündüm, yastığı yaktım. Söndürüp bahçeye attım, sonra ne oldu bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Yangının çıkış yeri olan bahçede yapılan incelemede ise yakılmış bir mangal bulundu. Yangının olay sırasında yakılan yastıktan sıçrayan ateş nedeniyle çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan ve sorgusu tamamlanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber