Elazığ'da Havai Fişek ve Dilek Balonuna Yasak

Elazığ Valiliği, orman yangınlarının önlenmesine yönelik yeni tedbirler kapsamında, havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı malzemelerin kullanımını ve satışını yasakladı. Ülke genelinde artış gösteren orman yangınları ile bölgede etkisini artıran mevsimsel sıcaklıklar nedeniyle, Elazığ İl Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu tarafından çeşitli önlemler alındı.

Yeni Tedbirler ve Yasaklar

Havai fişek , dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanımı ve satışı il genelinde yasaklandı.

, gibi yanıcı maddelerin kullanımı ve satışı il genelinde yasaklandı. Bu yasak, düğün, kutlama, eğlence ve benzeri organizasyonlar dahil olmak üzere her türlü etkinlikte geçerli olacak.

ve benzeri organizasyonlar dahil olmak üzere her türlü etkinlikte geçerli olacak. Yasağa uymayanlar hakkında ilgili kurumlar tarafından idari ve adli işlem uygulanacak.

Yasakların Yasal Dayanağı

Alınan kararlar; 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde değerlendirildi.

Vatandaşlara Çağrı

Vatandaşlardan, orman varlıklarını korumak ve olası yangınların önüne geçmek adına alınan bu kararlara hassasiyetle uymaları bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında ciddi artış, nem oranında düşüş ve kuvvetli rüzgar gibi yangın riskini artıran olumsuz koşullar beklenmektedir.



