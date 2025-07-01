Abdullah Öcalan İçin Gelen 39 Kişilik Yabancı Heyet İstanbul'da!

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "Abdullah Öcalan ile görüşmek için Türkiye'ye gelen 39 kişilik yabancı heyet İstanbul'daki temaslarına başladı. Çok sayıda ülkeden siyasetçi, gazeteci ve aktivistin yer aldığı heyet İstanbul İl Örgütümüzü ziyaret etti" denildi.

DEM Parti'nin İstanbul'a gelen 39 kişilik heyet hakkında yaptığı açıklamada, heyetin İstanbul'daki temaslarına başladığı ve birçok ülkeden siyasetçi, gazeteci ile aktivistin yer aldığı belirtildi. Heyetin, İstanbul İl Örgütü'nü ziyaret ettiği ve ardından Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ile bir araya geldiği ifade edildi. Görüşmede, barış ve demokratik toplum sürecine ilişkin bilgilendirme yapılırken, bölgesel ve güncel gelişmelerin de değerlendirildiği aktarıldı.

Heyetin Programı ve Planlanan Etkinlikler

Heyet, yarın bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek.

Toplantının ardından saat 12:00'de Taksim Hill Otel'de basın açıklaması yapılacak.



