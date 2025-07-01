Terörsüz Türkiye İçin Erbil'de Tarihi Görüşme

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, ikili temaslarda bulunmak üzere Erbil'e gitti. Kalın, Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Lideri Mesut Barzani, IKYY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKYY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. Bu önemli ziyaret kapsamında, bölgesel gelişmeler ve güvenlik konuları masaya yatırıldı. Görüşmelerde, bölgedeki istikrarın sağlanması ve terörle mücadeleye yönelik iş birliği adımlarının önemi vurgulandı.

Erbil'de Gerçekleşen Temaslar

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Erbil'de aşağıdaki isimlerle bir araya geldi:

KDP Lideri Mesut Barzani

IKYY Başkanı Neçirvan Barzani

IKYY Başbakanı Mesrur Barzani

IKYY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani

IKYY İçişleri Bakanı Reber Ahmed

IKYY Güvenlik Konseyi yetkilileri

Yapılan ikili görüşmelerde; İran ve İsrail arasında yaşanan savaş sonrası bölgedeki son durum, bölgesel barış ve istikrarın temini için atılacak adımlar ele alındı.

'Terörsüz Türkiye' Süreci ve Bölgesel İş Birliği

Görüşmelerde masadaki en önemli konulardan biri de "Terörsüz Türkiye" süreci oldu. Bu kapsamda, bütün bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak adımlar görüşüldü. Ayrıca, yapılan görüşmelerde Türkmenlerin güvenliği ve siyasi süreçlerdeki rolü konusu da detaylarıyla ele alındı. Önümüzdeki dönemde, Merkezi Irak Yönetimi ve IKYY makamları ile temasların artırılarak devam edeceği de vurgulandı.



