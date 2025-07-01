Terörsüz Türkiye İçin Erbil'de Tarihi Görüşme
MİT Başkanı Kalın'ın Erbil ziyareti, bölgedeki barış ve istikrar için umut oldu. Türkmenlerin güvenliği ve terörle mücadelede yeni stratejiler gündemde!
MİLLİ İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, ikili temaslarda bulunmak üzere Erbil'e gitti. Kalın, Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Lideri Mesut Barzani, IKYY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKYY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. Bu önemli ziyaret kapsamında, bölgesel gelişmeler ve güvenlik konuları masaya yatırıldı. Görüşmelerde, bölgedeki istikrarın sağlanması ve terörle mücadeleye yönelik iş birliği adımlarının önemi vurgulandı.
Erbil'de Gerçekleşen Temaslar
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Erbil'de aşağıdaki isimlerle bir araya geldi:
- KDP Lideri Mesut Barzani
- IKYY Başkanı Neçirvan Barzani
- IKYY Başbakanı Mesrur Barzani
- IKYY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani
- IKYY İçişleri Bakanı Reber Ahmed
- IKYY Güvenlik Konseyi yetkilileri
Yapılan ikili görüşmelerde; İran ve İsrail arasında yaşanan savaş sonrası bölgedeki son durum, bölgesel barış ve istikrarın temini için atılacak adımlar ele alındı.
'Terörsüz Türkiye' Süreci ve Bölgesel İş Birliği
Görüşmelerde masadaki en önemli konulardan biri de "Terörsüz Türkiye" süreci oldu. Bu kapsamda, bütün bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak adımlar görüşüldü. Ayrıca, yapılan görüşmelerde Türkmenlerin güvenliği ve siyasi süreçlerdeki rolü konusu da detaylarıyla ele alındı. Önümüzdeki dönemde, Merkezi Irak Yönetimi ve IKYY makamları ile temasların artırılarak devam edeceği de vurgulandı.