'Yerlikaya'nın konuşması uzayınca Erdoğan salondan ayrıldı' iddiasına açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti toplantısından erken ayrılmasıyla ilgili iddialara DMM'den net yanıt geldi. Resmi açıklamada, ayrılığın Bakan Yerlikaya'nın konuşmanın uzamasından değil, önceden planlanmış diplomatik bir görüşmeden kaynaklandığı vurgulandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı'nın salondan ayrılma sebebine ilişkin ortaya atılan iddialara dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın salondan ayrılma sebebi, bazı yayın organlarının öne sürdüğü gibi konuşmanın uzaması değil, diplomatik takvimi gereği gerçekleştireceği bir resmi görüşmedir." ifadelerine yer verildi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin Açıklaması
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organlarında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşması uzayınca salondan erken ayrıldı" şeklinde yer alan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği belirtildi.
Toplantı ve Program Detayları
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde 172'nci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu programda "Trafik Güvenliği" konulu bir sunum gerçekleştirdi.
- Cumhurbaşkanı, Bakan Yerlikaya'nın sunumu bittikten sonra, önceden belirlenmiş programı kapsamında Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ve beraberindeki heyet ile yapacağı planlı bir görüşme nedeniyle salondan ayrıldı.
Resmi Açıklamaların Önemi
Dolayısıyla, Cumhurbaşkanımızın salondan ayrılma sebebi, bazı yayın organlarının öne sürdüğü gibi konuşmanın uzaması değil, diplomatik takvimi gereği gerçekleştireceği bir resmi görüşmedir. Kamuoyunun, manipülasyon içeren iddialara değil, resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesi önemle rica olunur.