'Yerlikaya'nın konuşması uzayınca Erdoğan salondan ayrıldı' iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı'nın salondan ayrılma sebebine ilişkin ortaya atılan iddialara dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın salondan ayrılma sebebi, bazı yayın organlarının öne sürdüğü gibi konuşmanın uzaması değil, diplomatik takvimi gereği gerçekleştireceği bir resmi görüşmedir." ifadelerine yer verildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin Açıklaması

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organlarında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşması uzayınca salondan erken ayrıldı" şeklinde yer alan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Toplantı ve Program Detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti Genel Merkezi'nde 172'nci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

, AK Parti Genel Merkezi'nde katıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , bu programda "Trafik Güvenliği" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

, bu programda konulu bir sunum gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı, Bakan Yerlikaya'nın sunumu bittikten sonra, önceden belirlenmiş programı kapsamında Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ve beraberindeki heyet ile yapacağı planlı bir görüşme nedeniyle salondan ayrıldı.

Resmi Açıklamaların Önemi

Dolayısıyla, Cumhurbaşkanımızın salondan ayrılma sebebi, bazı yayın organlarının öne sürdüğü gibi konuşmanın uzaması değil, diplomatik takvimi gereği gerçekleştireceği bir resmi görüşmedir. Kamuoyunun, manipülasyon içeren iddialara değil, resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesi önemle rica olunur.



