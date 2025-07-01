İsrail Gazze'de yardım bekleyenlere yine saldırdı: 11 kişi öldü
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yardım bekleyen sivilleri hedef aldığı saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 23:25, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 23:26
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Gazze kentinin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen, açlıkla boğuşan Filistinlilere saldırı düzenledi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 Filistinli yaşamını yitirdi, 84 kişi yaralandı.
İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 69 kişi hayatını kaybetmişti.
Son saldırının ardından İsrail'in gün boyunca düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 80'e ulaştı.