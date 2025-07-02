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Altun: Özel'in Sözleri Toplumsal Barışı Zedeliyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini sorumsuzluk olarak nitelendirdi ve millet iradesine saygı çağrısı yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 07:27, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 07:34
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Altun: Özel'in Sözleri Toplumsal Barışı Zedeliyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki göstererek, "CHP Genel Başkanı Özel'in, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı hakaret içeren ve siyasi manipülasyon amacı taşıyan ifadeleri, toplumsal barışımızı zedeleyen ciddi bir sorumsuzluk örneğidir" dedi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aziz milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ve siyasi manipülasyon amacı taşıyan ifadelerin, millet iradesine karşı kabul edilemez bir meydan okuma ve toplumsal barışımızı zedeleyen ciddi bir sorumsuzluk örneği olduğunu vurguladı.

Mesnetsiz İfadeler ve Millet İradesi

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, doğrudan milletin iradesiyle seçilmiş bir devlet başkanıdır. Kendisine yönelik "cunta başkanı" gibi yakışıksız ve mesnetsiz ifadeler, sadece demokratik sürece değil, aynı zamanda milletimizin iradesine de hakarettir.

Siyasi Etik ve Sorumluluk

Bu tür söylemler, düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği gibi "siyasi muhalefet" saikiyle de açıklanamaz. Siyasi etik ve sorumluluk bilincinden tamamen uzak bu açıklamalar, demokratik siyasetin ruhuyla bağdaşmamaktadır.

Yargı Süreçleri ve Dezenformasyon

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin yargı süreçleri, bağımsız mahkemeler eliyle yürütülmektedir.
  • Devam eden bu hukuki sürece yönelik "darbe planı", "cunta", "komplo" gibi iddialar, yargıya yönelik açık bir tehdit ve itibarsızlaştırma çabasıdır.
  • "Kayyım listeleri hazırlandı" şeklindeki açıklamalar; toplumu yanıltmaya, kurumlara olan güveni zayıflatmaya ve kutuplaşmayı derinleştirmeye yönelik dezenformasyon faaliyetleridir.

Hukukun Üstünlüğü ve Sağduyu Çağrısı

Hiç kimse, hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak yargı süreçlerine müdahale etme hakkına sahip değildir. Herkes, hukukun üstünlüğüne saygı göstermeli ve devletimizin, milletimizin birliği için sağduyulu bir dil kullanmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız, dün olduğu gibi bugün de milletin iradesine dayalı demokratik hukuk devletini kararlılıkla savunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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