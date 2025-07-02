Türkiye'de Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı

Türkiye genelinde hava durumu bugün farklı bölgelerde değişiklik göstermektedir. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, rüzgarın özellikle güney ve kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülmektedir. İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de de benzer şekilde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise yer yer çok bulutlu hava ile birlikte, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Trabzon'un batısı ve Giresun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlar etkili olacak. Güneydoğu Anadolu ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.

Marmara Bölgesi

Balıkesir: 30°C, parçalı ve az bulutlu

30°C, parçalı ve az bulutlu Edirne: 33°C, parçalı ve az bulutlu

33°C, parçalı ve az bulutlu İstanbul: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

Denizli: 36°C, az bulutlu ve açık

36°C, az bulutlu ve açık İzmir: 36°C, az bulutlu ve açık

36°C, az bulutlu ve açık Muğla: 36°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi

Adana: 35°C, az bulutlu ve açık

35°C, az bulutlu ve açık Antalya: 37°C, az bulutlu ve açık

37°C, az bulutlu ve açık Hatay: 31°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 27°C, parçalı ve az bulutlu

27°C, parçalı ve az bulutlu Eskişehir: 25°C, parçalı ve az bulutlu

25°C, parçalı ve az bulutlu Konya: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Bolu: 24°C, parçalı bulutlu

24°C, parçalı bulutlu Düzce: 27°C, parçalı bulutlu

27°C, parçalı bulutlu Sinop: 28°C, parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Amasya: 27°C, parçalı, yer yer çok bulutlu

27°C, parçalı, yer yer çok bulutlu Rize: 24°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

24°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Samsun: 26°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum: 24°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

24°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Kars: 22°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

22°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Malatya: 33°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır: 38°C, az bulutlu ve açık

38°C, az bulutlu ve açık Gaziantep: 35°C, az bulutlu ve açık

35°C, az bulutlu ve açık Mardin: 35°C, az bulutlu ve açık

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bazı bölgelerde rüzgarın kuvvetli esmesi beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlar görülebilir. Özellikle dışarıda vakit geçirecek vatandaşların bu duruma karşı tedbirli olmaları önerilir.



