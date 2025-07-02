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Türkiye'de Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji, kuzeyde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Sıcaklıklar bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 08:00, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 07:56
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Türkiye'de Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı

Türkiye genelinde hava durumu bugün farklı bölgelerde değişiklik göstermektedir. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, rüzgarın özellikle güney ve kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülmektedir. İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de de benzer şekilde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise yer yer çok bulutlu hava ile birlikte, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Trabzon'un batısı ve Giresun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlar etkili olacak. Güneydoğu Anadolu ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.

Marmara Bölgesi

  • Balıkesir: 30°C, parçalı ve az bulutlu
  • Edirne: 33°C, parçalı ve az bulutlu
  • İstanbul: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

  • Denizli: 36°C, az bulutlu ve açık
  • İzmir: 36°C, az bulutlu ve açık
  • Muğla: 36°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi

  • Adana: 35°C, az bulutlu ve açık
  • Antalya: 37°C, az bulutlu ve açık
  • Hatay: 31°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

  • Ankara: 27°C, parçalı ve az bulutlu
  • Eskişehir: 25°C, parçalı ve az bulutlu
  • Konya: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

  • Bolu: 24°C, parçalı bulutlu
  • Düzce: 27°C, parçalı bulutlu
  • Sinop: 28°C, parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

  • Amasya: 27°C, parçalı, yer yer çok bulutlu
  • Rize: 24°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Samsun: 26°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi

  • Erzurum: 24°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Kars: 22°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Malatya: 33°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

  • Diyarbakır: 38°C, az bulutlu ve açık
  • Gaziantep: 35°C, az bulutlu ve açık
  • Mardin: 35°C, az bulutlu ve açık

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bazı bölgelerde rüzgarın kuvvetli esmesi beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlar görülebilir. Özellikle dışarıda vakit geçirecek vatandaşların bu duruma karşı tedbirli olmaları önerilir.


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