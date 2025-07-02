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Adana'da 825 Kilo Eroin Ele Geçirildi: 30 Şüpheli Yakalandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda toplamda 825 kilogram eroin ele geçirilirken, suç örgütüne mensup olduğu belirlenen 30 şüpheli yakalandı. Ayrıca çok sayıda ruhsatsız tabanca ve dijital materyal de ele geçirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 07:55, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 07:58
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Adana'da 825 Kilo Eroin Ele Geçirildi: 30 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 825 kilogram eroin ele geçirildiğini ve 30 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bu operasyonlar, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Operasyonlar, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütüldü. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, suç örgütüne büyük bir darbe vuruldu.

Operasyonun Detayları

  • Operasyonlar, Adana merkezli olmak üzere Hakkari, Hatay, İstanbul, Van, Diyarbakır ve Mersin illerinde gerçekleştirildi.
  • 38 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
  • Uyuşturucu organize suç örgütünün elebaşı olan ve yurt dışında firari durumda bulunan Ş.I.'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.
  • 825 kilogram eroin ele geçirildi.
  • 30 şüpheli yakalandı.
  • Çok sayıda ruhsatsız tabanca ve dijital materyal ele geçirildi.

Uyuşturucu ile Mücadelede Kararlılık

Yapılan bu operasyonlar, Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Özellikle organize suç örgütlerine karşı yürütülen bu tür geniş çaplı operasyonlar, toplumun güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Ele geçirilen eroin miktarı ve yakalanan şüpheli sayısı, operasyonun büyüklüğünü gözler önüne seriyor.


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