Adana'da 825 Kilo Eroin Ele Geçirildi: 30 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 825 kilogram eroin ele geçirildiğini ve 30 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bu operasyonlar, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Operasyonlar, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütüldü. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, suç örgütüne büyük bir darbe vuruldu.

Operasyonun Detayları

Operasyonlar, Adana merkezli olmak üzere Hakkari, Hatay, İstanbul, Van, Diyarbakır ve Mersin illerinde gerçekleştirildi.

merkezli olmak üzere ve illerinde gerçekleştirildi. 38 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

eş zamanlı baskın düzenlendi. Uyuşturucu organize suç örgütünün elebaşı olan ve yurt dışında firari durumda bulunan Ş.I. 'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

'ya yönelik operasyonlar düzenlendi. 825 kilogram eroin ele geçirildi.

ele geçirildi. 30 şüpheli yakalandı.

yakalandı. Çok sayıda ruhsatsız tabanca ve dijital materyal ele geçirildi.

Uyuşturucu ile Mücadelede Kararlılık

Yapılan bu operasyonlar, Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Özellikle organize suç örgütlerine karşı yürütülen bu tür geniş çaplı operasyonlar, toplumun güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Ele geçirilen eroin miktarı ve yakalanan şüpheli sayısı, operasyonun büyüklüğünü gözler önüne seriyor.



