Denizli'de Arı Sokması Sonucu Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Denizli'de arı sokması sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırılan yaşlı bir adam, hastanede 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, Pamukkale ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki Hüseyin Karataş'ı arı soktu. Sokmanın ardından aniden fenalaşan Hüseyin Karataş'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Karataş'ı ambulansla hastaneye sevk etti.

Yoğun Bakımda Yaşam Mücadelesi

Hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Hüseyin Karataş'ın, arı alerjisi nedeniyle anafilaktik şoka girdiği öğrenildi. Hastanede tedavi gören Karataş, 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hüseyin Karataş'ın vefatı, yakınları tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.

Cenaze Töreni