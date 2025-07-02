Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altında

Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Dün Balıkesir'de Kepsut'a bağlı Gökçeören Mahallesi ile Susurluk'un Babaköy Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına, 14 arazöz, 8 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 1 helikopter, 3 uçak, 1 dozer, 1 treyler, diğer kurumlardan gelen 21 araç ve 150 personelle müdahale edildi.

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