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Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altında

Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçeleri arasındaki ormanlık alanda dün çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 09:06, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 09:05
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Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altında

Dün Balıkesir'de Kepsut'a bağlı Gökçeören Mahallesi ile Susurluk'un Babaköy Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına, 14 arazöz, 8 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 1 helikopter, 3 uçak, 1 dozer, 1 treyler, diğer kurumlardan gelen 21 araç ve 150 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

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