Sinop'ta Otomobil Bisiklete Çarptı: 2 Çocuk Yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletteki iki çocuk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 09:11, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 09:10
Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı bisiklette bulunan 2 çocuk yaralandı. Olay, Esentepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Ş.B. yönetimindeki 19 ADG 340 plakalı otomobil, Y.D. ve S.A.D.'nin bulunduğu bisiklete çarptı. Kazada bisikletteki çocuklar yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza Detayları
- Kaza Yeri: Esentepe Mahallesi, Boyabat, Sinop
- Araç Plakası: 19 ADG 340
- Sürücü: Ş.B.
- Yaralılar: Y.D. ve S.A.D.
- Hastane: Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi
Olayın Ardından
Kazada yaralanan çocukların sağlık durumları hakkında henüz detaylı bilgi verilmedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.