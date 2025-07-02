Sinop'ta Otomobil Bisiklete Çarptı: 2 Çocuk Yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı bisiklette bulunan 2 çocuk yaralandı. Olay, Esentepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Ş.B. yönetimindeki 19 ADG 340 plakalı otomobil, Y.D. ve S.A.D.'nin bulunduğu bisiklete çarptı. Kazada bisikletteki çocuklar yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza Detayları

Kaza Yeri: Esentepe Mahallesi, Boyabat, Sinop

Esentepe Mahallesi, Boyabat, Sinop Araç Plakası: 19 ADG 340

19 ADG 340 Sürücü: Ş.B.

Ş.B. Yaralılar: Y.D. ve S.A.D.

Y.D. ve S.A.D. Hastane: Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi

Olayın Ardından

Kazada yaralanan çocukların sağlık durumları hakkında henüz detaylı bilgi verilmedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



