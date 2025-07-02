Demiryolu Araçlarında Uygunluk Değerlendirme Kuralları Belirlendi

Demir yolu alanında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin esaslar belirlenmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Demiryolu Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile demir yolu araçlarının, altyapısının ve kullanılan her türlü malzemenin teknik düzenlemelere uygunluğunu muayene ve test eden, belgelendiren kuruluşların asgari nitelikleri ile çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir.

Bakanlık, ulusal taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan her türlü demir yolu altyapısı, aracı ve bunları oluşturan bileşenlere ulusal ve uluslararası teknik düzenlemelere göre uygunluk değerlendirmesi yapmaya yetkili olacaktır. Bu kapsamda, uygunluk değerlendirme kuruluşları görevlendirilecek ve belirlenen şartları taşıyan kuruluşlar arasından başvuru sırasına göre görevlendirme yapılacaktır.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Görevleri ve Başvuru Süreci

Kuruluşlar, belirlenen usul ve esaslara uygun, şeffaf, bağımsız, ayrım gözetmeden ve müşterilerini gereksiz külfete sokmadan hizmet vereceklerdir.

Faaliyet alanıyla ilgili uluslararası ve ulusal düzenlemelerde belirtilen diğer sorumlulukları da yerine getireceklerdir.

Uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak görevlendirilmek isteyenler, dilekçeyle Bakanlığa başvuracaklardır.

Başvuru dosyalarının tamamlanmasının ardından Bakanlık değerlendirme yapacak ve en geç 2 ay içinde sonuçlandıracaktır.

içinde sonuçlandıracaktır. Bakanlık, görevlendirilen kuruluşu internet sitesinde yayımlayacaktır.

Görevlendirme ve Denetim Süreci

Uygunluk değerlendirme kuruluşu Bakanlıkça ilk kez onay aldıysa 1 yıl için, daha önce yetki aldıysa en fazla 5 yıla kadar görevlendirilebilecektir.

için, daha önce yetki aldıysa en fazla görevlendirilebilecektir. Bakanlık, görevlendirdiği uygunluk değerlendirme kuruluşlarını yılda en az bir kez rutin olarak denetleyecek, ihtiyaç halinde ise haberli veya habersiz birden fazla ara denetim yapabilecektir.

Yönetmelikten önce görev almış uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görevlendirmeleri ise devam edecektir.

Kara Yolu Araçlarına Yönelik Düzenleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik, kara yolunda seyredecek araçlara uygunluk onayı verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.



