Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Kişi Yakalandı

Bursa'da polis ekipleri, yasa dışı yollarla yabancı uyruklu şahısları taşıyan organizatöre yönelik başarılı bir operasyon düzenledi. Şanlıurfa, Gaziantep ve Mersin'den Bursa'ya ücret karşılığında yolcu taşıdığı belirlenen sürücü, Kestel ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Araçta 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 kişi bulundu. Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 27 plakalı bir aracın Şanlıurfa, Gaziantep ve Mersin illerinden yabancı uyruklu şahısları para karşılığı Bursa'ya getirdiğini tespit etti. Saat 06.30 sıralarında Kestel - Ankara Caddesi üzerinde durdurulan araçta yapılan kontrolde, sürücü A.T. ile birlikte 7 yabancı uyruklu şahıs bulundu.

Kimlik Kontrolleri ve Tespitler

Yapılan incelemede, şahıslardan 2'sinin kimliksiz ve yasal kalış hakkı bulunmadığı, diğer 5 şahsın ise geçici koruma kimlik belgelerinin farklı illere (Şanlıurfa, Gaziantep ve Kayseri) kayıtlı olduğu belirlendi.

Göçmenlerle Yapılan Görüşmeler

Şahısların Bursa'ya gelebilmek için kişi başı toplamda 7 bin lira ödeme yaptığı öğrenildi.

öğrenildi. Kimliksiz şahıslar, alınan ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Araç ve Sürücüye Uygulanan Yaptırımlar

Suçta kullanılan aracın kiralık olduğu tespit edildi.

Korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle 46 bin 392 TL para cezası kesildi.

kesildi. Araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi .

. Gözaltına alınan A.T. hakkında adli işlemler sürüyor.



