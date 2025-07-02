Amasya Merzifon'da Traktör ve Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, traktör ile hafif ticari araç çarpıştı. Bu üzücü olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kaza, Merzifon-Gümüşhacıköy kara yolu Sarıköy mevkisinde gerçekleşti. Olay yerine hızla jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, çarpışmanın etkisiyle devrilen hafif ticari araçta bulunan Gülhayat Aydın (52) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın Detayları

İsa Karakoç (55) idaresindeki 34 HAG 455 plakalı hafif ticari araç ile Hüseyin Kizir (59) yönetimindeki 05 ABE 980 plakalı arpa yüklü traktör çarpıştı.

idaresindeki 34 HAG 455 plakalı hafif ticari araç ile yönetimindeki 05 ABE 980 plakalı arpa yüklü traktör çarpıştı. Kazada, Birsen Karakoç (52) , Öykü Karakoç (6) ve Uğurcan Elemen (25) yaralandı.

, ve yaralandı. Yaralılar, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya Müdahale

Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



