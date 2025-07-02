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Şanlıurfa Karaköprü'de 2.738 TOKİ Konutu Teslim Edildi

Şanlıurfa Karaköprü'de depremzedeler için inşa edilen 2.738 TOKİ konutu tamamlandı ve hak sahipleri yeni evlerine yerleşmeye başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 09:54, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 10:01
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Şanlıurfa Karaköprü'de 2.738 TOKİ Konutu Teslim Edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki 2 bin 738 konutun yapımını tamamladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bölgede yürüttüğü inşa çalışmalarını başarıyla bitirdi ve vatandaşlar yeni evlerine yerleşmeye başladı. Proje kapsamında, konutların yanı sıra 2 cami, 1 okul ve 8 ticari ünite de inşa edildi.

Karaköprü'de Yeni Hayat Başladı

Bakan Murat Kurum, konutlarına taşınan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum, hak sahibi Ayşe Elman'ın "Dışarıdan 10 daire verseler, yine de buradan ayrılmam" sözünü alıntılayarak, "Bu güvenin adı, TOKİ. Şanlıurfa Karaköprü'deki 2 bin 738 yuvamızda hayat yeniden başladı. Birlikte güçlü yarınlara." mesajını verdi.

Vatandaşların Görüşleri

Ayşe Elman, TOKİ konutlarının sağlamlığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

  • "Daha önce balkonlarımız, evlerimiz, odalarımız büyük olsun isterdik ama artık evin güzelliği ya da genişliği önemli değil diyoruz. Önemli olan sağlamlığı. Bana başka yerden 10 daire de verseler TOKİ'nin dışına çıkmam. TOKİ yapıları gerçekten kuvvetli. Şimdi okulumuz, elektriğimiz, suyumuz, doğal gazımız, her şeyimiz tamam. Çocuklar da artık kendi odalarını buldular. Buraya taşındığımdan bu yana çocuklarım güzel bir uyku uyumaya başladı. Ben de 'artık bu benim evim' dedim."

Karaköprü'de tamamlanan bu projeyle birlikte depremden etkilenen vatandaşlar güvenli ve modern konutlara kavuştu.

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