Dolar/TL Güne Düşüşle Başladı

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 39,8140 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 39,8370'ten tamamladı. Bugün saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 39,8140'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 47,0250'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 54,8050'den satılıyor. Dolar endeksi de yüzde 0,2 artışla 96,8 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda Gündem ve ABD Gelişmeleri

ABD yönetiminin tarifelerde yeni bir erteleme yapılmayacağına yönelik tavrı yatırımcıların odağında bulunurken, konuya ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor. ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasında vaat ettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan tasarıyı dün kabul etti.

Vergi Tasarısının Detayları

Eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması

Bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması

2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılması

Harcama kesintileri yapılması

Tasarı, Trump'ın imzasına sunulmadan önce Temsilciler Meclisi'nde de onaylanması gerekiyor.

Piyasa Beklentileri ve Fed Açıklamaları

Analistler, vergi tasarısının onaylanmasının ardından ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişelerin yatırımcılar tarafından yakından izlendiğine işaret ederek, tasarının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesi durumunda ABD varlıklarına yönelik yatırımların yeniden değerlendirmeye alınabileceğini belirtti.

Bu gelişmelere ek olarak, dün açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faizleri yeniden düşürmeye başlamadan önce daha fazla veri elde etmek ve tarifelerin etkilerini görmek istediklerini söyledi.

Faiz İndirimi Beklentileri ve Ekonomik Veriler

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında yüzde 88 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklenirken, Bankanın yıl genelinde toplam 3 kez faiz indirimi kararı verebileceğine dair öngörüler güçlenmeye devam etti.

Günün Öne Çıkan Verileri

Yurt içinde ihracat rakamları

ABD'de ADP özel sektör istihdamı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları

Avro Bölgesinde işsizlik oranı

Analistler, bugün bu verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını dile getirdi.