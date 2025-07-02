Edirne ve Kırklareli'nde 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren toplam 33 düzensiz göçmen yakalandı. Güvenlik güçleri, kent genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde göçmenlerin tespit edilmesini sağladı. Bu kapsamda, Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalanarak işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kırklareli'nde ise Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 13 düzensiz göçmen yakalandı ve işlemleri tamamlanan göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yakalanan Göçmenler ve İşlemler

Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı.

20 düzensiz göçmen yakalandı. Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.