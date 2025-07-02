Oruç Reis Sismik Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamladıktan sonra Mavi Vatan'a döndü ve Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Geçen yıl 4 Ekim'de Filyos Limanı'ndan yola çıkan Oruç Reis, Somali'deki görevinde 3 ayrı deniz bloğunda toplam 4.464 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri topladı. Görevini başarıyla tamamlayan gemi, dönüş yolunda Çanakkale Boğazı'na ulaştı.

Oruç Reis'in Çanakkale Boğazı'ndaki Geçişi

Saat 08.30'da Çanakkale Boğazı'na güneyden giriş yapan Oruç Reis'e seyri sırasında şu gemiler eşlik etti:

Zağanos Paşa Destek Gemisi

Sancar Destek Gemisi

Ataman Takip Gemisi

Donanmadan TCG Gediz ve TCG Turgutreis fırkateynleri

Güzergah ve Planlanan Duraklar

Oruç Reis, ilk olarak Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nin önünden, ardından Kilitbahir köyündeki "Dur Yolcu" yazısı'nın önünden geçerek kuzeye doğru ilerledi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nü de geçtikten sonra Marmara Denizi'nde ilerleyecek olan Oruç Reis'in, yarın sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na ulaşması ve 4 Temmuz'da Filyos Limanı'na demirlemesi planlanıyor.



