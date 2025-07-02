AK Parti'li Yayman'dan Özgür Özel'in Açıklamalarına Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki göstermiştir. Yayman, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanına yönelik kullandığı "cunta başkanı" ifadesinin siyasetin seviyesini düşürdüğünü, nezaket sınırlarını aştığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik sorumsuz bir açıklama olduğunu belirtmiştir. Bu tür bir üslubun siyasi rekabetten değil, tahammülsüzlükten ve kutuplaştırma arzusundan beslendiğini vurgulamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandıktan çıkan güçlü bir yetkiyle seçilmiş Cumhurbaşkanı olduğunu ifade eden Yayman, bu makama yöneltilen hakaretlerin yalnızca Cumhurbaşkanına değil, millete, demokrasiye ve devletin itibarına yönelik açık bir saygısızlık olduğunu dile getirmiştir.

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