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AK Parti'li Yayman'dan Özgür Özel'in Açıklamalarına Tepki

Hüseyin Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerini eleştirerek siyasetin seviyesini düşürdüğünü belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 11:09, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 11:04
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AK Parti'li Yayman'dan Özgür Özel'in Açıklamalarına Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki göstermiştir. Yayman, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanına yönelik kullandığı "cunta başkanı" ifadesinin siyasetin seviyesini düşürdüğünü, nezaket sınırlarını aştığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik sorumsuz bir açıklama olduğunu belirtmiştir. Bu tür bir üslubun siyasi rekabetten değil, tahammülsüzlükten ve kutuplaştırma arzusundan beslendiğini vurgulamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandıktan çıkan güçlü bir yetkiyle seçilmiş Cumhurbaşkanı olduğunu ifade eden Yayman, bu makama yöneltilen hakaretlerin yalnızca Cumhurbaşkanına değil, millete, demokrasiye ve devletin itibarına yönelik açık bir saygısızlık olduğunu dile getirmiştir.

Yayman'ın Açıklamalarının Detayları

  • Yargı süreçlerine dair "darbe, kayyım" gibi asılsız ve kışkırtıcı ifadelerle kamuoyunu provoke etmek, toplumda huzursuzluk oluşturmak ve devlet kurumlarını hedef göstermek muhalefet değil, açık bir provokasyon çabasıdır.
  • Bu dilin ne muhalefet ne de siyaset olduğunu belirten Yayman, bu durumun ülkenin huzuruna kasteden sorumsuz bir anlayışın tezahürü olduğunu vurgulamıştır.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, devletin kurumlarını ve milletin birlik ve beraberliğini hedef alan bu zihniyete karşı mücadelenin hukuk içinde ve kararlılıkla süreceğini ifade etmiştir.
  • Milletin, bu tarz seviyesiz siyaseti ve kimin memleket için çalıştığını, kimin ise kriz ve kaos peşinde koştuğunu açıkça gördüğünü belirtmiştir.

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