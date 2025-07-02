Son Bir Ayda 612 Orman Yangınına Müdahale Edildi

Haziran ayında hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği ilk yarıda 203 orman yangını yaşanırken, sıcaklığın arttığı ikinci yarıda 409 orman yangını kayıtlara geçti. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte birçok şehirde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı ve bu durum, ormanlarda ve zirai alanlarda yangın riskini artırdı. Orman altı bitki örtüsünün kuruması ve rüzgarın etkisiyle alevler hızla büyüdü. 1 Haziran'dan itibaren birçok kentteki ormanlarda ve tarımsal alanlarda yangınlar etkili oldu. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1-30 Haziran'da 612'si orman, 951'i zirai alan olmak üzere toplam 1563 yangın çıktı. Bu orman yangınlarının 499'u tarım alanlarından başlayarak ormanlara sıçradı. Özellikle ayın son günlerinde, 27-30 Haziran arasında 147 orman ve 195 zirai alan yangını yaşandı.

Ege Bölgesi'nde Yangın Riski Çok Yüksek

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uzmanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, artan sıcaklıklar ve kalıcı kuraklık nedeniyle özellikle Batı Anadolu'nun çok ciddi bir orman yangını tehdidi altında olduğunu belirtti. Uzun süren kuraklık ve ani sıcaklık yükselişlerinin büyük yangınlara yol açtığını vurgulayan Tağıl, Akdeniz ikliminin tipik özelliği olarak yazların sıcak ve kurak geçtiğini, büyük yangınların yaklaşık %80'inin şiddetli kuraklık dönemlerine denk geldiğini ifade etti.

Ege Bölgesi'nde yangın riski "çok yüksek" seviyede.

İzmir, Seferihisar, Aydın, Milas, Bodrum ve Marmaris büyük tehdit altında.

büyük tehdit altında. Akdeniz Bölgesi'nde Antalya, Silifke, Hatay ve İskenderun çevresi dikkat çekiyor.

dikkat çekiyor. Sıcak hava dalgaları ve güçlü rüzgarlar, en ufak bir kıvılcımı bile kısa sürede büyük bir yangına dönüştürebilir.

Kuraklık ve Sıcaklık Artışı Devam Ediyor

Haziran ayı boyunca yaşanan yağış eksikliğinin temmuz ayında da devam edeceği tahmin ediliyor. Yağış yoksunu bir dönem geçirilmesi, topraktaki nemin hızla azalmasına, bitki örtüsünün kurumasına ve yangınların daha kolay çıkmasına zemin hazırladı.

İklim Projeksiyonları ve Gelecek Tehlikeler

Dünya İklim Araştırmaları Programı'nın verilerine göre, Türkiye'de 2080-2099 yılları arasında ortalama sıcaklıkların, 1995-2014 dönemine kıyasla 4 ila 6 derece arasında artması bekleniyor. Bu kötü senaryo, fosil yakıt kullanımının devam ettiği ve önlem alınmadığı durumda gerçekleşecek. Eğer karbon salınımları hızla azaltılmazsa, bu projeksiyonlar gerçek olabilir. Artan sıcaklık ve kalıcı kuraklık sadece hava durumunu değil, topraktaki nem oranını, tarımı, su kaynaklarını ve ormanları da doğrudan tehdit ediyor. Azalan yağışlar nedeniyle bitki örtüsü kuruyor, ormanlar daha kolay tutuşuyor ve yangınlar çok daha hızlı yayılıyor. Söndürülmesi ise gittikçe zorlaşıyor.