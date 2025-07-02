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2 yılda 867 ilaç SGK geri ödeme listesine alındı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) son 2 yılda geri ödeme listesine dahil ettiği toplam 867 yeni ilaçla, başta kanser ve diyabet hastalıklarının tedavi süreçlerine destek sağladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 11:35, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 11:37
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2 yılda 867 ilaç SGK geri ödeme listesine alındı

SGK, belirli aralıklarla ve dönemsel ihtiyaçlar doğrultusunda Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığı düzenlemelerle, vatandaşlara eşit, adil ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda SGK, geri ödeme listesine aldığı yeni ilaçlarla bir yandan hastaların maddi yükünü azaltırken, diğer yandan da tedavi sürecini hızlandırıyor.

En fazla kanser ilacı dahil edildi

SGK, son 2 yılda geri ödeme listesine dahil ettiği 867 yeni ilaçla, başta kanser ve diyabet hastalıklarıyla mücadele eden vatandaşların tedavi süreçlerine destek verdi.

SGK'nin geri ödeme listesine yeni aldığı ilaçların büyük çoğunluğunu kanser ilaçları oluşturdu.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 25 farklı kanser alt türünün tedavisinde kullanılan 5 akıllı kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıklamıştı.

Yeni ilaçların geri ödemeye alınmasıyla 48 bin kanser hastasının bundan faydalanması hedeflenirken, son 2 yılda listeye eklenen kanser ilacı sayısı 134'e yükseldi.

Geri ödeme listesine alınanlardan bir diğeri de halk arasında "şeker" olarak bilinen diyabet hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar oldu.

Vücuttaki pankreasın yeterince insülin üretememesi veya vücudun insülini doğru kullanamaması sonucu kan dolaşımında yüksek şeker varlığına neden olan diyabet hastalığına yönelik son 2 yılda 44 yeni ilaç geri ödeme listesinde yer buldu.

Kurum ayrıca geçen yıl Tip-1 diyabet hastalığı bulunan 18 yaş altındaki çocukların kan şekeri takibini kolaylaştırmak için Sürekli Cilt Altı Glikoz İzlem Sistemi'ni geri ödeme listesine dahil etti.

SMA ilacı da bulunuyor

Öte yandan, kan hastalığında kullanılan ilaçlar da bu süreçte geri ödeme listesine dahil edilerek, bu rahatsızlığı bulunan vatandaşların tedavi süreçleri hızlandırıldı. Bu kapsamda, toplam 15 immüntrombrosit ilaç geri ödeme listesine alındı.

SUT'ta yapılan düzenlemelerle, merkezi sinir sisteminde, beyin ve omurilik ile vücudun diğer bölümleri arasında iletişimi sağlayan ve halk arasında "MS (Multiple Skleroz)" olarak bilinen miyelin kılıfı hastaları da yalnız bırakılmadı. Bu hastalığı yaşayan vatandaşlara yönelik 7 yeni MS ilacı geri ödeme listesinde yer aldı.

Bu yıl ise Hemofili A hastalarının evde kolaylıkla deri altına uygulayabileceği bir ilaç ve bir SMA (Spinal Musküler Atrofi) ilacı daha geri ödeme listesine girdi.

SGK'nin geri ödeme listesine aldığı 30 kalp ve damar hastalığı, 4 böbrek yetmezliği ve 13 KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ile astıma yönelik yeni ilaç da bulunuyor.

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