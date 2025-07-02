Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X hesabından yaptığı açıklamada, son zamanlarda yaşanan orman yangınlarına karşı yürütülen mücadeleye dair önemli bilgiler paylaştı.

Yumaklı, "#OrmanınKahramanları olarak adlandırılan ekiplerin gece gündüz demeden gösterdiği özverili çalışmalar sayesinde, birçok bölgede çıkan yangınlar kontrol altına alınmıştır. Özellikle İzmir Seferihisar, İzmir Menderes, Manisa Akhisar, Manisa Kula, Manisa Saruhanlı ve Bilecik Vezirhan'daki yangınlar tamamen söndürülmüştür. Ayrıca, Hatay Antakya ve Manisa Ahmetli'de ise büyük oranda kontrol sağlanmış olup, soğutma çalışmaları kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Yangınlarla Mücadelede Teşekkür ve Uyarılar

Bakan Yumaklı, yangınlarla mücadelede emeği geçen başta kahraman ekip arkadaşları ve orman yangın gönüllüleri olmak üzere, tüm kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve milletimize teşekkür etti. Meteorolojik verilere göre önümüzdeki bir hafta boyunca yangın riskinin çok yüksek olduğunu belirten Bakan, Cumhuriyet tarihinin en güçlü hava ve kara gücüyle mücadeleye hazır olduklarını vurguladı. Ancak bu mücadelenin sadece bakanlığın değil, herkesin ortak sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

Yangınların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Önlemler

Anız yakmayalım.

Ormanlık alanlarda ateş yakmayalım.

İzmarit atmayalım.

Atıkları çöpe atalım.

Biçerdöver ve balya makineleri çalıştırırken mutlaka su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım.

En ufak bir duman gördüğümüzde bile vakit kaybetmeden 112'yi arayalım.

Bakan Yumaklı, asıl başarının yangınları söndürmek değil, yangınların hiç çıkmamasını sağlamak olduğunu hatırlatarak, #YeşilVatan'ın hepimizin ortak mirası ve sorumluluğu olduğunu vurguladı. Her zamankinden daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.