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Adalet Bakanı Tunç'tan Cumhurbaşkanına Hakaret Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Saraçhane'deki olaylarda Cumhurbaşkanına hakaret eden 42 şüpheli hakkında soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 12:24, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 12:25
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Adalet Bakanı Tunç'tan Cumhurbaşkanına Hakaret Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanımıza yönelik her türlü hakaret, milletimizin ortak değerlerine ve iradesine yöneltilmiş ağır bir saygısızlıktır" dedi. Bakan Tunç, Saraçhane'de düzenlenen eylemde Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edilip güvenlik güçlerine mukavemet gösterilen olaylardaki soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. 42 şüpheli hakkında başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildiren Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Soruşturma Süreci ve Suçlamalar

Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen miting esnasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içeren eylemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

  • Gözaltına alınan 42 şüphelinin işlemleri devam etmektedir.

Cumhurbaşkanına Yönelik Hakaretin Anlamı

Cumhurbaşkanımız milletimizin temsilcisidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik her türlü hakaret ve saldırgan ifade, yalnızca devletimizin en üst makamına değil, aynı zamanda milletimizin ortak değerlerine ve iradesine yöneltilmiş ağır bir saygısızlıktır.

Demokratik Hukuk Devletinde Sınırlar

Hiçbir demokratik hukuk devletinde, kamu düzenini bozan, kişilik haklarını hedef alan ve devletin anayasal organlarını tahkir eden eylemler; düşünce, ifade özgürlüğü ya da toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendirilemez.

Demokratik İrade ve Temsil

Unutulmamalıdır ki, Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin doğrudan oylarıyla seçilmiş, devletimizin başı ve milletimizin temsilcisidir. Bu makama yöneltilen her hakaret; demokratik iradeye, hukuka ve milletimizin birliğine yapılmış bir saldırıdır.


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